Imagini incredibile in Spania! Cazorla, distrus dupa ce a ratat penalty-ul care o poate retrograda pe Villarreal! VIDEO

Villarreal este aproape de retrogradarea in liga secunda din Spania.

Villarreal nu si-a revenit dupa partida fantastica impotriva Barcelonei in care a fost egalata pe final dupa ce a condus cu 4-2 si a pierdut partida cu Betis cu scorul de 2-1. Lo Celso a reusit o dubla iar Villarreal este pe locul 18 in clasament cu 7 etape ramase pana la final, cu un punct sub Valladolid.

Villarreal a avut ocazia de a egala in minutul 89 dupa o lovitura de pedeapsa - Santi Cazorla si-a asumat responsabilitatea insa executia sa pe centru a fost prinsa de portarul advers! Cazorla, cel care a fost crescut de Villarreal, a parasit terenul in lacrimi si nu a putut fi consolat nici dupa meci!

Estes coses son les que me fan ser més que mai del @VillarrealCF

Bona nit. pic.twitter.com/lSENabzAjM — Javi Mata (@javimatagil) April 7, 2019

