Efectul Manchester United? Mauricio Pochettino a venit la conferința de presă și a început să plângă: „Îmi este greu”

Efectul Manchester United? Mauricio Pochettino a venit la conferința de presă și a început să plângă: „Îmi este greu” Fotbal extern
SPORT.RO
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Mauricio Pochettino este noul antrenor al lui Manchester United și a oferit primele declarații din această postură.

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Din articol

Manchester United a decis să rupă contractul cu Michael Carrick după startul dezastruos de campionat al echipei în Premier League, dar și în Champions League.

Conducerea „Diavolilor Roșii” l-a ales pe Mauricio Pochettino drept înlocuitor pentru antrenorul englez, iar tehnicianul argentinian a semnat un contract valabil până în 2029.

Mauricio Pochettino, după ce a semnat cu Manchester United și a părăsit naționala SUA: „Îmi este greu să vorbesc acum”

Tehnicianul argentinian a decis să părăsească echipa națională a Statelor Unite ale Americii chiar dacă mai avea un contract valabil până în 2030 cu formația care a ajuns în „optimile” Campionatului Mondial din 2026.

Mauricio Pochettino a fost vizibil emoționat la conferința de presă în care și-a anunțat plecarea și spus că decis să își îndeplinească un vis.

„Îmi este greu să vorbesc acum. Sunt un om foarte emotiv. Este o decizie foarte tristă, cea mai dificilă din cariera mea. Dar suntem profesioniști și încercăm să ne îndeplinim visurile.

Da, semnasem un nou contract valabil până în 2030, dar Federația știe că nu ai parte de foarte multe oportunități precum cea de a ajunge la Manchester United, iar o asemenea ofertă nu poate fi refuzată”, a spus Mauricio Pochettino.

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Manchester United, 12 milioane de dolari compensație pentru federația din SUA

Potrivit The Athletic, Federaţia americană urmează să primească 10 milioane de dolari drept compensaţie pentru plecarea antrenorului său, plus încă 2 milioane de dolari pentru plecarea membrilor staffului acestuia.

Tot potrivit The Athletic, Pochettino ar fi semnat un contract pe doi ani şi jumătate cu Manchester United, valabil până în 2029.

Ce salariu va avea noul manager al lui Manchester United - debutul său, LIVE pe VOYO

La naționala din SUA, el avea un salariu de 6 milioane de dolari pe an.

Conform presei americane, salariul de pe ”Old Trafford” va fi mult mai mare, comparabil cu cele ale managerilor de top Xabi Alonso sau Enzo Maresca, adică între 10 și 15 milioane de dolari pe sezon.

Pochettino va conduce meciurile naționalei cu Haiti, programate pe 14 și 18 noiembrie, în CONCACAF Nations League, iar ulterior se va alătura lui Manchester United. 

Debutul său va fi pe Anfield, contra lui Liverpool, duminică, 22 noiembrie, de la ora 18:30, în direct pe VOYO.

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