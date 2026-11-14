Efectul Manchester United? Mauricio Pochettino a venit la conferința de presă și a început să plângă: „Îmi este greu”

Manchester United a decis să rupă contractul cu Michael Carrick după startul dezastruos de campionat al echipei în Premier League, dar și în Champions League.

Conducerea „Diavolilor Roșii” l-a ales pe Mauricio Pochettino drept înlocuitor pentru antrenorul englez, iar tehnicianul argentinian a semnat un contract valabil până în 2029.

Mauricio Pochettino, după ce a semnat cu Manchester United și a părăsit naționala SUA: „Îmi este greu să vorbesc acum”

Tehnicianul argentinian a decis să părăsească echipa națională a Statelor Unite ale Americii chiar dacă mai avea un contract valabil până în 2030 cu formația care a ajuns în „optimile” Campionatului Mondial din 2026.

Mauricio Pochettino a fost vizibil emoționat la conferința de presă în care și-a anunțat plecarea și spus că decis să își îndeplinească un vis.

„Îmi este greu să vorbesc acum. Sunt un om foarte emotiv. Este o decizie foarte tristă, cea mai dificilă din cariera mea. Dar suntem profesioniști și încercăm să ne îndeplinim visurile.

Da, semnasem un nou contract valabil până în 2030, dar Federația știe că nu ai parte de foarte multe oportunități precum cea de a ajunge la Manchester United, iar o asemenea ofertă nu poate fi refuzată”, a spus Mauricio Pochettino.