Pe Stamford Bridge gazdele au început foarte bine, iar Conor Gallagher a deschis scorul în minutul 4. Cole Palmer a majorat avantajul londonezilor în minutul 19, transformând un penalty, dar elevii lui Erik ten Hag au revenit incredibil, în numai cinci minute.

Alejandro Garnacho a înscris în minutul 34, iar Bruno Fernandes a egalat în minutul 39. Manchester United a crezut că a dat lovitura decisivă în minutul 67, prin Garnacho, dar finalul a fost epic.

În minutul 90+6, Dalot s-a împiedicat în careu şi a căzut peste Madueke, s-a dat penalty pe care Cole Palmer l-a transformat, restabilindu-se egalitatea, 3-3. La următorul atac al lui Chelsea, Cole Palmer a reuşit să înscrie cel de-al treilea gol şi londonezii s-au impus cu 4-3.

Ce a spus Mauricio Pochettino după victoria cu Chelsea

Tehnicianul londonezilor a vorbit despre importanța succesului obținut pe Stamford Bridge, dar a atras și un semnal de atenție asupra anumitor comentarii.

"A fost un meci impresionant, am meritat victoria. Am fost mai buni. A fost corect să marcăm în ultimele minute.

Am făcut câteva greșeli și am suferit un șoc emoțional, nu a fost ușor să-l gestionăm. Nu sunt mulțumit de felul în care am primit golurile, trebuie să fim mai buni în asemenea situații. Cele trei puncte și felul în care am încheiat meciul sunt foarte importante.

Echipa a arătat pasiune când cei 11 jucători erau pe teren, disperați să marcheze. Aceasta e pasiunea de care avem nevoie. Trebuie să fiu calm, rece și analitic, să mă uit la meci și să-mi ajut jucătorii. Trebuie să fiu concentrat. Nu suntem la circ, unde un clovn face lucruri pe margine. Nu sunt un clovn, sunt antrenorul principal", a declarat tehnicianul argentinian.