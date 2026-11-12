În urmă cu aproximativ 15 minute, Manchester United a anunțat despărțirea de antrenorul principal Michael Carrick.

”Putem confirma că Michael Carrick a părăsit poziția de antrenor principal al primei echipe”, a postat clubul Manchester United pe X.

Se pregătește să vină Mauricio Pochettino

Spaniolul Pep Guardiola, fostul antrenor al echipei Manchester City, este principalul nume vizat de Federaţia americană de fotbal (US Soccer) pentru înlocuirea lui Mauricio Pochettino în postul de selecţioner al Statelor Unite, în cazul în care argentinianul va da curs ofertei de a prelua conducerea tehnică a formaţiei engleze Manchester United, anunţă New York Times.

Postul american de televiziune ESPN afirmă la rândul său, citând anumite surse, că responsabilii clubului Manchester United au contactat US Soccer, înainte de a activa clauza de reziliere a contractului lui Mauricio Pochettino, în valoare de 10 milioane de dolari.

United a ajuns deja la un "acord verbal" cu Pochettino, care urmează să-l înlocuiască pe Michael Carrick la echipa engleză, participantă în Champions League, dar aflată pe un loc retrogradabil în Premier League, după un început de sezon sub aşteptări.

Pentru 10 milioane de dolari plătiți federației SUA, Pochettino vine la Manchester United

Este greu de crezut că suma de 10 milioane de dolari va reprezenta o problemă pentru bugetul unui club precum Manchester United, astfel că, cel mai probabil, lucrurile vor intra în linie dreaptă în cel mai scurt timp.

Pochettino este un antrenor care cunoaște foarte bine fotbalul din Premier League.

A pregătit-o pe Southampton în sezonul 2013-2014, iar apoi a urmat o perioadă de cinci ani pe banca lui Tottenham, alături de care a ajuns până în finala Champions League.

Ultimul său sezon în Premier League a fost 2023-2024, la Chelsea, când rezultatele au fost însă sub așteptări.