Elveția U20 - România U20, de la ora 20:00

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Vineri, 13 noiembrie, de la ora 20:00, naționala U20 debutează în noul sezon de Elite League în fața Elveției.

Programul tricolorilor este următorul:

vineri, 13 noiembrie, ora 20:00: Elveția – România, Stadio Comunale, Bellinzona;

marți, 17 noiembrie, ora 19:00: România – Polonia, Stadion „Eugen Popescu”, Târgoviște.

Lotul convocat de selecționerul Adrian Iencsi pentru meciurile cu Elveția și Polonia

Portari

Codruț SANDU (Corvinul Hunedoara), Rafael MUNTEANU (Farul Constanța), Bogdan UNGUREANU (FC Rapid 1923);

Fundași

David IRIMIA (Dinamo), Florin GAȘPĂR (Chindia Târgoviște), Darius FĂLCUȘAN (Concordia Chiajna), Mario BĂRĂITARU (CSM Slatina), Aurel VLAICU (Politehnica Timișoara), Andrei RACU (FC Bassano | Italia), Alexandru MILOIU (SS Lazio | Italia), Ricardo PĂDURARIU (FCSB), Alin CHINTEȘ (Universitatea Cluj);

Mijlocași

Remus GUȚEA (FC Voluntari), Ianis TARBĂ (Dinamo), Yanis PÎRVU (CFC Argeș), David MATEI (Universitatea Craiova), Robert LĂPĂDĂTESCU (CSM Slatina), Raul VEREȘ (Las Rozas CF | Spania), Lorenzo BILIBOC (CFR Cluj), Luca BĂSCEANU (Universitatea Craiova);

Atacanți

Iustin DOICARU (Rizespor | Turcia), Jason KODOR (FC Rapid 1923), Ioan VERMEȘAN (Widzew Łódź | Polonia), Alexandru STOIAN (FCSB).