După un mandat de 16 ani, Mihai Stoica a părăsit FCSB, în urma câtorva săptămâni în care a fost ținta unor critici publice dure din partea lui Gigi Becali. Patronul clubului l-a mai dat afară și pe Florin Cernat, iar în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf au fost aduși Costin Curelea și Mihai Pintilii.

Anamaria Prodan, convinsă că Mihai Stoica revine la FCSB: "Va fi cea mai scurtă pauză din istorie"

Anamaria Prodan (53 de ani) avansează însă un scenariu surprinzător. Agentul FIFA susține cu fermitate că Mihai Stoica se va întoarce foarte curând la FCSB, iar planul lui Gigi Becali ar fi, de fapt, ca în funcția de antrenor să fie adus Dan Petrescu.

"Cred că va fi cea mai scurtă pauză din istorie", a spus Anamaria Prodan, la VOYO Sport Live, când a fost chestionată pe marginea plecării lui Mihai Stoica.

Fără să îi pronunțe numele fostului soț, Prodan a sugerat că Laurențiu Reghecampf ar fi fost cel care a provocat plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB, din dorința de a avea mai multă putere în club (DETALII AICI).

Întrebată cine crede că va pleca atât de rapid din club încât să revină Mihai Stoica, Prodan a lăsat de înțeles că Reghecampf are zilele numărate la FCSB: "De-a lungul istoriei dacă ne uităm, la masa unde a stat Isus, cine a plecat? Cine a avut soarta tragică la Cina cea de Taină? Oamenii care trădează nu vor putea face niciodată nimic în viață!".