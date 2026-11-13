VIDEO EXCLUSIV Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"

Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: &quot;Un miliard la sută așa se va întâmpla&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB trece printr-o serie de schimbări masive în cadrul clubului, ultima veste importantă fiind plecarea lui Mihai Stoica.

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FCSBDan Petrescuanamaria prodanMihai StoicaGigi BecaliLaurentiu Reghecampf
Din articol

După un mandat de 16 ani, Mihai Stoica a părăsit FCSB, în urma câtorva săptămâni în care a fost ținta unor critici publice dure din partea lui Gigi Becali. Patronul clubului l-a mai dat afară și pe Florin Cernat, iar în staff-ul lui Laurențiu Reghecampf au fost aduși Costin Curelea și Mihai Pintilii.

Anamaria Prodan, convinsă că Mihai Stoica revine la FCSB: "Va fi cea mai scurtă pauză din istorie"

Anamaria Prodan (53 de ani) avansează însă un scenariu surprinzător. Agentul FIFA susține cu fermitate că Mihai Stoica se va întoarce foarte curând la FCSB, iar planul lui Gigi Becali ar fi, de fapt, ca în funcția de antrenor să fie adus Dan Petrescu.

"Cred că va fi cea mai scurtă pauză din istorie", a spus Anamaria Prodan, la VOYO Sport Live, când a fost chestionată pe marginea plecării lui Mihai Stoica.

Fără să îi pronunțe numele fostului soț, Prodan a sugerat că Laurențiu Reghecampf ar fi fost cel care a provocat plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB, din dorința de a avea mai multă putere în club (DETALII AICI).

Întrebată cine crede că va pleca atât de rapid din club încât să revină Mihai Stoica, Prodan a lăsat de înțeles că Reghecampf are zilele numărate la FCSB: "De-a lungul istoriei dacă ne uităm, la masa unde a stat Isus, cine a plecat? Cine a avut soarta tragică la Cina cea de Taină? Oamenii care trădează nu vor putea face niciodată nimic în viață!".

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Anamaria Prodan, convinsă că Mihai Stoica și Dan Petrescu vor lucra la FCSB

Ulterior, Anamaria Prodan s-a arătat convinsă că FCSB îl va aduce pe Dan Petrescu la echipă în viitorul nu foarte îndepărtat, iar Mihai Stoica se va întoarce și el în cadrul clubului.

"Cât de mult cred că o să se întâmple? Un miliard la sută!", a spus Prodan, când a fost întrebată despre varianta ca Petrescu și Mihai Stoica să colaboreze la FCSB. "Eu văd o altă conducere în cel mai scurt timp. Mă refer la tot! Dacă Gigi face revoluție, Gigi o face până la capăt. O face cu pași mărunți, dar nu că nu are curaj să ia decizii", a adăugat Prodan.

Dan Petrescu a fost dorit în ultima perioadă de Gigi Becali la FCSB, însă, din motive medicale, antrenorul a anunțat că va reveni pe bancă abia din vara anului următor. "Bursucul" a mai colaborat cu Mihai Stoica la Unirea Urziceni, când formația ialomițeană a fost campioana României.

Costin Curelea, fostul secund al lui Dan Petrescu la CFR Cluj, tocmai a fost numit antrenor secund în staff-ul lui FCSB.

VIDEO Anamaria Prodan, intervenție la VOYO SPORT LIVE după plecarea lui MM Stoica de la FCSB 

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