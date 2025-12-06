Mauricio Pochettino, reacție sinceră după ce a văzut că poate întâlni și România la Cupa Mondială: ”Cu tot respectul, dar...”

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu va fi prezentă la turneul final doar dacă va câștiga cele două meciuri de baraj. Primul este cu Turcia, pe 26 martie, iar apoi, dacă va ajunge în finala play-off-ului, tricolorii vor da de câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Mauricio Pochettino, reacție după ce a văzut că SUA poate întâlni România la Cupa Mondială

În cazul în care va trece de baraj, România va ajunge în Grupa D va face parte din grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay.

Naționala Statelor Unite ale Americii, pregătită de argentinianul Mauricio Pochettino, s-a calificat direct la CM 2026, din postura de gazdă. Selecționerul SUA crede că poate obține trei puncte din start cu România sau cu orice altă echipă care se va califica la turneul final de pe traseul pe care se află selecționata noastră.

Mauricio Pochettino, convins că SUA poate trece de grupe la Cupa Mondială 2026

El a punctat că este convins că elevii săi pot face pasul și după faza grupelor, mai ales pentru că evoluează pe terenul propriu.

”Reacția... Astea sunt așteptările, nu? Vom vedea unde vom ajunge peste șase luni. Am jucat recent cu Paraguay și Australia și avem impresii foarte proaspete. Apoi, o echipă foarte puternică din Europa ni se va alătura. Trebuie să fim optimiști, să continuăm să luptăm și să ne dezvoltăm. Acum putem doar să analizăm echipele și să vedem ce se va întâmpla peste câteva luni.

Suntem obligați să respectăm toți adversarii. Nimic nu va fi ușor. Știm că Paraguay a avut o prestație foarte bună în preliminariile sud-americane. Australia, înainte să jucăm cu ea, nu pierduse în 12 sau 13 meciuri.

Și, desigur, vom vedea ce altă echipă ni se va alătura. Cu tot respectul, dar da, credem că putem merge mai departe. Dar pentru asta trebuie să avem o prestație bună”, a spus selecționerul SUA.

România trebuie să treacă de baraj dacă vrea la CM

Dacă România trece de Turcia în semifinala barajului pus la dispoziție pe ruta Nations League pentru accederea la turneul final din SUA, Mexic și Canada și, implicit, dacă scenariul persistă și va învinge și câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, atunci tricolorii ar avea o grupă destul de accesibilă la CM 2026.

România ar putea da la Mondial peste SUA, Paraguay și Australia în Grupa D.

