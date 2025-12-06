Mauricio Pochettino, reacție sinceră după ce a văzut că poate întâlni și România la Cupa Mondială: ”Cu tot respectul, dar...”

Mauricio Pochettino, reacție sinceră după ce a văzut că poate &icirc;nt&acirc;lni și Rom&acirc;nia la Cupa Mondială: &rdquo;Cu tot respectul, dar...&rdquo; CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vineri (5 decembrie) a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor Cupei Mondiale din SUA, Canada și Mexic, din 2026. România știe peste cine poate da dacă se califică.

TAGS:
Mauricio PochettinoSUARomaniatragere la sortiCM 2026Cupa Mondiala
Din articol

Selecționata pregătită de Mircea Lucescu va fi prezentă la turneul final doar dacă va câștiga cele două meciuri de baraj. Primul este cu Turcia, pe 26 martie, iar apoi, dacă va ajunge în finala play-off-ului, tricolorii vor da de câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Mauricio Pochettino, reacție după ce a văzut că SUA poate întâlni România la Cupa Mondială

În cazul în care va trece de baraj, România va ajunge în Grupa D va face parte din grupa D, alături de SUA, Australia și Paraguay.

Naționala Statelor Unite ale Americii, pregătită de argentinianul Mauricio Pochettino, s-a calificat direct la CM 2026, din postura de gazdă. Selecționerul SUA crede că poate obține trei puncte din start cu România sau cu orice altă echipă care se va califica la turneul final de pe traseul pe care se află selecționata noastră.

Mauricio Pochettino, convins că SUA poate trece de grupe la Cupa Mondială 2026

El a punctat că este convins că elevii săi pot face pasul și după faza grupelor, mai ales pentru că evoluează pe terenul propriu.

”Reacția... Astea sunt așteptările, nu? Vom vedea unde vom ajunge peste șase luni. Am jucat recent cu Paraguay și Australia și avem impresii foarte proaspete. Apoi, o echipă foarte puternică din Europa ni se va alătura. Trebuie să fim optimiști, să continuăm să luptăm și să ne dezvoltăm. Acum putem doar să analizăm echipele și să vedem ce se va întâmpla peste câteva luni.

Suntem obligați să respectăm toți adversarii. Nimic nu va fi ușor. Știm că Paraguay a avut o prestație foarte bună în preliminariile sud-americane. Australia, înainte să jucăm cu ea, nu pierduse în 12 sau 13 meciuri.

Și, desigur, vom vedea ce altă echipă ni se va alătura. Cu tot respectul, dar da, credem că putem merge mai departe. Dar pentru asta trebuie să avem o prestație bună”, a spus selecționerul SUA.

România trebuie să treacă de baraj dacă vrea la CM

Dacă România trece de Turcia în semifinala barajului pus la dispoziție pe ruta Nations League pentru accederea la turneul final din SUA, Mexic și Canada și, implicit, dacă scenariul persistă și va învinge și câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, atunci tricolorii ar avea o grupă destul de accesibilă la CM 2026.

România ar putea da la Mondial peste SUA, Paraguay și Australia în Grupa D.

Grupele pentru Cupa Mondială din 2026:

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda
  • Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / Congo, Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
Premierul Rom&acirc;niei anunță că &icirc;n decembrie vom avea &rdquo;foarte probabil&rdquo; o nouă &rdquo;ordonanță trenuleț&rdquo;: &rdquo;Nu putem fugi de asta&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Shakira și Gerard Pique, decizie neașteptată pentru copiii lor
Shakira și Gerard Pique, decizie neașteptată pentru copiii lor
Reacția FRF după tragerile la sorți pentru CM 2026: &rdquo;Șansa unui nou capitol istoric&rdquo;
Reacția FRF după tragerile la sorți pentru CM 2026: ”Șansa unui nou capitol istoric”
FCSB a &icirc;ncasat &icirc;ncă o lovitură &icirc;naintea meciului cu Dinamo + c&acirc;ți spectatori vor fi la derby
FCSB a încasat încă o lovitură înaintea meciului cu Dinamo + câți spectatori vor fi la derby
ULTIMELE STIRI
FCSB - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Să fie derby! Toate detaliile &icirc;nainte de meciul &rdquo;de foc&rdquo; de pe Arena Națională
FCSB - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Să fie derby! Toate detaliile înainte de meciul ”de foc” de pe Arena Națională
FK Csikszereda - FC Argeș, LIVE TEXT, ora 17:30. Maeștrii contraatacului caută breșa &icirc;n cea mai &bdquo;bombardată&rdquo; apărare
FK Csikszereda - FC Argeș, LIVE TEXT, ora 17:30. Maeștrii contraatacului caută breșa în cea mai „bombardată” apărare
Absențe grele pentru FCSB &icirc;n derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară
Absențe grele pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară
Thomas Tuchel a reacționat c&acirc;nd a văzut grupa Angliei de la Mondial
Thomas Tuchel a reacționat când a văzut grupa Angliei de la Mondial
Ungaria, calificare cu emoții &icirc;n sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin
Ungaria, calificare cu emoții în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mircea Rednic revine &icirc;n Superligă!

Mircea Rednic revine în Superligă!

FCSB a dat lovitura: &rdquo;Un transfer foarte bun&rdquo;

FCSB a dat lovitura: ”Un transfer foarte bun”

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! Rom&acirc;nia și-a aflat potențialele adversare

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România și-a aflat potențialele adversare

Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă

Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă

Ce surpriză! Unde e așteptat Marko Dugandzic, după ce &icirc;n iarnă a refuzat FCSB

Ce surpriză! Unde e așteptat Marko Dugandzic, după ce în iarnă a refuzat FCSB

Reacția lui Daniel Pancu după ce Louis Munteanu a dat de păm&acirc;nt cu CFR

Reacția lui Daniel Pancu după ce Louis Munteanu a dat de pământ cu CFR



Recomandarile redactiei
Absențe grele pentru FCSB &icirc;n derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară
Absențe grele pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară
Răsturnare de situație &icirc;n cazul lui Mircea Rednic
Răsturnare de situație în cazul lui Mircea Rednic
Americanii au analizat naționala Rom&acirc;niei și au găsit un &rdquo;jucător-cheie&rdquo; de la FCSB!
Americanii au analizat naționala României și au găsit un ”jucător-cheie” de la FCSB!
FCSB - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Să fie derby! Toate detaliile &icirc;nainte de meciul &rdquo;de foc&rdquo; de pe Arena Națională
FCSB - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Să fie derby! Toate detaliile înainte de meciul ”de foc” de pe Arena Națională
Thomas Tuchel a reacționat c&acirc;nd a văzut grupa Angliei de la Mondial
Thomas Tuchel a reacționat când a văzut grupa Angliei de la Mondial
Alte subiecte de interes
Mauricio Pochettino a răbufnit după thriller-ul c&acirc;știgat &icirc;n fața lui Manchester United, &icirc;n minutele de prelungire
Mauricio Pochettino a răbufnit după thriller-ul câștigat în fața lui Manchester United, în minutele de prelungire
Mauricio Pochettino, la capătul puterilor după remiza amară &icirc;mpotriva lui Burnley. Nu putem juca așa, sunt foarte supărat!
Mauricio Pochettino, la capătul puterilor după remiza amară împotriva lui Burnley. "Nu putem juca așa, sunt foarte supărat!"
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!
Cea mai dură reacție din SUA după decizia privind medalia Anei Bărbosu: "Prostie infinită și imagine pătată. Să le fie rușine!"
Rom&acirc;nia a rec&acirc;știgat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a cobor&acirc;t mult &icirc;n clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
&Icirc;CCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Căldură gratis &icirc;n calorifere, trafic rutier &rdquo;ca afară&rdquo; sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

stirileprotv Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Noua strategie de securitate a SUA conţine c&acirc;teva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce &icirc;și dorește pentru lume

stirileprotv Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
(RO) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!