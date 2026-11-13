Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a despărțit joi de clubul patronat de Gigi Becali, după patru mandate și ani în care a fost alături de gruparea roș-albastră.

Primul mandat al lui MM Stoica a fost în perioada 2002-2007, al doilea mandat, în 2010-2014, în timp ce al treilea mandat în 2016-2019, iar al patrulea, din 2019 până în 2026

MM Stoica, întrebat frontal: ”O să mai mergi la meciurile lui FCSB?”

După despărțirea de FCSB, Mihai Stoica a dezvăluit că nu intenționează să mai meargă la meciurile roș-albaștrilor, pentru a evita nostalgia anilor petrecuți la club.

Fostul oficial a precizat însă că va continua să urmărească partidele echipei și a mărturisit că acum se va putea exprima mult mai liber, fără reținerile pe care i le impunea implicarea sa directă la FCSB.

”(n.r. Mai mergeţi la meciurile FCSB-ului?) Nu, ca să nu mă ia dorul. Nu o să merg la meciuri, o să încerc să fiu plecat în weekend-uri.

Mai devreme vorbeam cu Elias şi îi spuneam că vreau să îi fac o vizită. O să mă uit la meciuri, trebuie să-mi respect meseria şi nici nu mai am restricţii, că subiectivismul nu mă lăsa să spun tot ceea ce gândesc”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

MM Stoica, decizie categorică la o zi după plecarea de la FCSB: ”Am primit două oferte. Acum vreau să fac asta”

Mihai Stoica a mai declarat că a primit joi, după plecarea de la FCSB, două oferte de la două cluburi din Superliga României, pe care le-a refuzat însă.

Fostul oficial de la gruparea roș-albastră a explicat că nu își dorește să mai activeze în cadrul niciunui club și că vrea să se concentreze pe munca de analist TV.

”Ieri am primit două oferte de la două cluburi de Liga 1. Doar întrebare. Vii? Mulţumesc, nu pot. Nu sunt în stare să merg în altă parte cum am făcut-o în 2007 când am plecat la Urziceni. Atunci aveam 42 de ani, acum am aproape 62. Atunci aveam un pariu de câştigat şi am jucat bine cărţile, acum am linişte şi stabilitate din alt punct de vedere.

Vreau să-mi schimb meseria. Am făcut în paralel, acum vreau să rămân doar analist TV. Cred că sunt, cred că mă calific pentru asta”, a spus Mihai Stoica.