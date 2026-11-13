Transferurile făcute în vară l-au nemulțumit profund pe finanțatorul lui FCSB, iar cel mai tare l-a dezamăgit Aymen Boutoutaou.

Florin Gardoș: ”Câte transferuri nu au fost în regulă la FCSB?”

Acesta a fost unul dintre motivele pentru care Gigi Becali a pornit revoluția care a culminat cu despărțirea de Mihai Stoica. Gigi Becali l-a adus în cadrul clubului pe Bogdan Costicea pentru a se ocupa de transferuri, în timp ce a anunțat că Mihai Stoica nu va mai avea putere de decizie.

La scurt timp după anunțul finanțatorului de la FCSB, Mihai Stoica a decis să părăsească clubul.

Florin Gardoș crede că totul a pornit de la nemulțumirile lui Gigi Becali. Cu toate acestea, Gardoș crede că Gigi Becali nu a procedat tocmai corect. Chiar dacă el este cel care investește în club, nu puține au fost dățile în care Gigi Becali a greșit și el la transferuri. Cel mai bun exemplu este, după părerea lui Gardoș, cel al lui Andrea Compagno, pe care Gigi Becali l-a transferat pentru 1,5 milioane de euro, dar l-a cedat pentru doar 120.000 de euro.

”Totul a pornit de la domnul Becali, care e clar că e nemulțumit de felul în care arată echipa în acest moment. E o discuție lungă. Câte transferuri nu au fost pe care le-a făcut patronul pe bani și nu au fost în regulă? Jucători care veneau pe sume de 1,8 milioane. Să zicem că Politic e încă acolo, deși pare greu în momentul de față, poate oricând să își revină și să fie titular, dar mă gândesc la Compagno care a venit pe bani mulți, dar a plecat pe bani puțini”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.