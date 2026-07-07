"Nu am jucat la nivelul nostru", a deplâns selecţionerul echipei SUA, Mauricio Pochettino, după înfrângerea cu 4-1 şi eliminarea suferită în faţa Belgiei, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, disputate luni la Seattle, relatează AFP.

"Nu ne-am ridicat nicio clipă la înălţimea cerinţelor unui astfel de meci. Nu cred că am jucat la nivelul nostru. Nu ne-am găsit ritmul, nici măcar atunci când am egalat şi am făcut 1-1", a declarat tehnicianul argentinian în conferinţa de presă de după meci.

"Astăzi, nu am mai fost echipa pe care am văzut-o de la începutul turneului. A fost o zi foarte proastă, atât la nivel colectiv, cât şi individual. Uneori se întâmplă asta, dar în această fază a competiţiei nu mai există o a doua şansă".

Când a fost întrebat despre afacerea Balogun, titular în meci după ce Trump a intervenit la FIFA pentru a-i ridica suspendarea, Pochettino a insistat că "ceea ce s-a întâmplat în jurul meciului nu a avut niciun impact asupra lotului".

"Ceea ce s-a întâmplat a fost o chestiune de regulament. Dincolo de asta, nu am avut alte comentarii de făcut, iar Belgia a fost echipa mai bună, asta este foarte clar".

Argentinianul a dorit, totuşi, să ofere "o reflecţie personală":

"Oamenii au amestecat totul. Care a fost rostul tuturor acelor insulte, mesaje urâte şi ameninţări? Dacă există o regulă şi federaţia o poate aplica, iar dacă Balogun este autorizat să joace de FIFA, atunci nu este o problemă. Am fost personal dezamăgit de mulţi oameni, au vorbit despre politică, manipulare, etică şi integritate, au amestecat totul".

Antrenorul a adăugat încă o dată că echipa sa "s-a îmbunătăţit semnificativ", dar a remarcat că progresul "nu este liniar".

Privind în perspectivă, Pochettino a declarat că este "foarte mulţumit" de relaţia sa cu Federaţia americană, care va decide asupra următorilor paşi şi anume, dacă va deschide sau nu discuţii privind o prelungire a contractului.

SUA - Belgia 1-4

Selecţionata Belgiei s-a calificat fără emoţii în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins reprezentativa SUA cu scorul de 4-1 (2-1), luni, pe Seattle Stadium, într-un meci din optimile de finală ale turneului final găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

''Diavolii roşii'' au tăiat orice speranţe ale americanilor, impunându-se fără drept de apel, scrie Agerpres, prin golurile marcate de Charles De Ketelaere (9, 33), Hans Vanaken (58) şi Romelu Lukaku (90+3). Gazdele, care au părut marcate de decizia de anulare a suspendării lui Folarin Balogun pentru cartonaşul roşu primit în şaisprezecimi, au reuşit golul de onoare prin Malik Tillman (31).

În sferturile de finală, Belgia va înfrunta echipa Spaniei, campioana europeană en titre, care a eliminat Portugalia cu 1-0. Meciul va avea loc la Los Angeles.