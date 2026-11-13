OFICIAL Mohamed Salah a intrat în istoria Egiptului! Ce a reușit în meciul cu Malawi

Mohamed Salah a intrat în istoria Egiptului! Ce a reușit în meciul cu Malawi Fotbal extern
SPORT.RO
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Mohamed Salah (34 de ani) a stabilit un nou record pentru naționala Egiptului. 

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Mohamed SalahHossam HassanCupei Africii pe Națiuni
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Winger-ul egiptean a devenit cel mai bun marcator din istoria reprezentativei, după ce a reușit o „dublă” în victoria cu Malawi, scor 5-0, în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni din 2027.

Starul egiptean a înscris primul gol în minutul 84, iar în ultimele secunde ale partidei a transformat un penalty printr-o execuție de tip Panenka. Astfel, Salah a ajuns la 70 de goluri pentru națională și a trecut pe primul loc în clasamentul all-time al marcatorilor Egiptului.

Mohamed Salah l-a întrecut pe Hossam Hassan

Fotbalistul lui Liverpool l-a depășit pe fostul său antrenor de la națională, Hossam Hassan, care avea 69 de reușite. Victoria cu Malawi a fost și primul meci al lui Ali Maher în funcția de selecționer al Egiptului.

Salah are o carieră remarcabilă și la nivel de club. Cele mai multe apariții le-a bifat pentru Liverpool, unde a strâns 442 de meciuri, 257 de goluri și 123 de pase decisive.

Atacantul a mai evoluat pentru Roma, Basel, El Mokawloon, Fiorentina, Chelsea și Trabzonspor. În total, potrivit statisticilor prezentate, egipteanul a adunat 710 meciuri, 345 de goluri și 176 de pase decisive la nivel de club.

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