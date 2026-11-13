Gigi Becali scapă de ”mărul discordiei” de la FCSB! Fotbalistul care ”a provocat” ruptura de MM Stoica, pe picior de plecare

Gigi Becali scapă de ”mărul discordiei” de la FCSB! Fotbalistul care ”a provocat” ruptura de MM Stoica, pe picior de plecare Superliga
SPORT.RO
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A fost o situație tensionată în ultimele zile la FCSB.

TAGS:
FCSBUniversitatea CraiovaMihai StoicaMM StoicaGigi Becaliaymen boutoutaou
Din articol

Nemulțumit de situația echipei, Gigi Becali a început o adevărată revoluție la FCSB. Patronul roș-albaștrilor i-a demis pe directorul sportiv Florin Cernat și pe secundul Alin Stoica, în timp ce pe Lucian Filip l-a trimis la echipa a doua. În locul lor, Becali i-a adus în club pe Mihai Pintilii și pe Costin Curelea pentru a-i fi secunzi lui Laurențiu Reghecampf.

Universitatea Craiova ar vrea să îl transfere pe Aymen Boutoutaou

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Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
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Nemulțumirea patronului de la FCSB a plecat de la transferul lui Aymen Boutoutaou, un jucător ajuns în vară la echipă, care l-a dezamăgit profund pe Becali. FCSB a plătit pentru Boutoutaou 1,3 milioane de euro și încasează 25.000 de euro lunar, plus un bonus anual de 250.000 de euro.

Patronul roș-albaștrilor a aflat că Boutoutaou a fost propus la Dinamo pentru 600.000 de euro și l-a acuzat pe Mihai Stoica de faptul că s-a lăsat păcălit de impresari.

După ce MM Stoica a decis să plece, Gigi Becali este gata să scape și de ”mărul discordiei”. Universitatea Craiova a pus ochii, potrivit GSP, pe Aymen Boutoutaou și vrea să își încerce norocul în această iarnă. S-a mai discutat despre această posibilitate și în urmă cu câteva săptămâni, când a fost vehiculat un schimb între cele două cluburi: Nsimba, în schimbul lui Boutoutaou.

Acum situația este diferită, iar Craiova vrea să plătească o sumă de transfer pentru fotbalistul francez pentru a întări compartimentul ofensiv. Oltenii speră ca Gigi Becali să accepte să îl vândă pe Aymen Boutoutaou pe o sumă modică, iar fotbalistul să își dea acordul pentru un salariu mult mai mic, de 15.000 de euro lunar.

Gigi Becali speră să obțină 500.000 de euro în schimbul lui Aymen Boutoutaou, însă nu este exclus ca suma să se micșoreze până la inaugurarea perioadei de transferuri.

  • 800.000 de euro este cota de piață a lui Aymen Boutoutaou, potrivit Transfermarkt.
  • La FCSB, Boutoutaou a contribuit cu patru goluri și o singură pasă decisivă în cele 16 meciuri în care și-a făcut apariția pe teren.
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