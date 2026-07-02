Statele Unite ale Americii s-au calificat pentru a doua oară în istorie în „optimile” Campionatului Mondial, după ce au câștigat duelul cu Bosnia-Herțegovina cu 2-0.

Americanii au deschis scorul în prima repriză prin Balogun în minutul 45, iar în doua parte același jucător a văzut cartonașul roșu (64'). Golul care a asigurat victoria echipei lui Mauricio Pochettino a fost marcat de Malik Tillman în minutul 82.

Mauricio Pochettino crede în șansele echipei sale la CM 2026: „Suntem extrem de competitivi”

După finalul meciului, Mauricio Pochettino s-a arătat extrem de mulțumit de atitudinea din teren a elevilor săi și a subliniat spirtul de echipă, drept principală calitate a formației sale.

Argentinianul a spus numit care a fost cel mai complicat moment al meciului cu Bosnia.

„Extrem de mândru! Jucătorii merită toate laudele pentru modul în care au luptat împotriva unei echipe foarte bune și extrem de dificile. Tot ce pot spune este că sunt foarte, foarte mândru de fotbaliștii mei, de întregul staff și de acești fani minunați, care au fost din nou incredibili astăzi. Este extraordinar să trăiești o asemenea experiență.

Că a fost incredibil. Malik este un jucător fabulos, plin de talent, care face o treabă fantastică. Însă nu este vorba doar despre el, ci despre întreaga echipă, despre tot grupul. Asta este minunat. Acum trebuie să ne recuperăm fizic și să ne concentrăm pe meciul de la Seattle.

Cred că asta a fost ceea ce ne-am dorit încă de la început: să creăm și să consolidăm o cultură a dorinței de a lupta pe teren, nu doar să privim fotbalul ca pe un simplu spectacol. Suntem extrem de competitivi și sunt foarte bucuros pentru că a fost greu, mai ales după eliminarea lui Balogun.

În acel moment le-am transmis că trebuie să fim o adevărată echipă, să demonstrăm asta, iar în ochii jucătorilor am văzut că erau pregătiți să intre pe teren și să dea lupta decisivă. Este minunat. Indiferent de ce se va întâmpla, acești băieți lasă o moștenire importantă în această țară, iar alături de acești fani minunați, orice este posibil. De ce nu noi? De ce nu am fi noi aceia?”, a spus Mauricio Pochettino.

Au evoluat echipele:

SUA: 24. Matthew Freese - 16. Alexander Freeman, 3. Christopher Richards, 13. Timothy Ream (căpitan) - 2. Sergino Dest (14. Sebastian Berhalter, 88), 8. Weston McKennie (7. Giovanni Reyna, 90+5), 4. Tyler Adams, 17. Malik Tillman, 5. Antonee Robinson - 10. Christian Pulisic (9. Ricardo Pepi, 88), 20. Folarin Balogun. Selecţioner: Mauricio Pochettino.

Rezerve neutilizate: 1. Matthew Turner, 25. Christopher Brady - 6. Auston Trusty, 12. Miles Robinson, 18. Maximilian Arfsten, 23. Joseph Scally, 11. Brenden Aaronson, 19. Haji Wright, 21. Timothy Weah, 26. Alejandro Zendejas.

Bosnia-Herţegovina: 1. Nikola Vasilj - 7. Amar Dedic (15. Amar Memic, 75), 18. Nikola Katic, 21. Stjepan Radeljic, 4. Tarik Muharemovic, 5. Sead Kolasinac (23. Haris Tabakovic, 75) - 14. Ivan Sunjic (6. Benjamin Tahirovic, 51), 8. Armin Gigovic (20. Esmir Bajraktarevic, 51), 19. Kerim Alajbegovic - 10. Ermedin Demirovic, 11. Edin Dzeko (căpitan; 26. Ermin Mahmic, 51). Selecţioner: Sergej Barbarez.

Rezerve neutilizate: 12. Mladen Jurkas, 22. Martin Zlomislic - 2. Nihad Mujakic, 3. Dennis Hadzikadunic, 24. Arjan Malic, 13. Ivan Basic, 16. Amir Hadziahmetovic, 17. Dzenis Burnic, 9. Samed Bazdar, 25. Jovo Lukic.