EXCLUSIV Anunț categoric după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Cea mai mare revenire din fotbalul românesc”

Anunț categoric după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: ”Cea mai mare revenire din fotbalul românesc” Superliga
SPORT.RO
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MM Stoica a plecat de la FCSB, iar Anamaria Prodan a reacționat în urma veștii care a zguduit fotbalul românesc.

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Mihai Stoica a plecat de la FCSB, după o perioadă lungă în care a fost mâna dreaptă a lui Gigi Becali la formația roș-albastră.

MM a decis să plece de la fost campioană a României și și-a dat demisia din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB, după ultimele nemulțumiri ale patronului.

Anamaria Prodan, anunț neașteptat după plecare lui MM Stoica: „Cea mai mare revenire din fotbalul românesc”

Impresara a intervenit telefonic în emisiunea VOYO SPORT LIVE de pe VOYO SPORT 1 și a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB.

Anamaria Prodan este de părere că Gigi Becali a fost afectat de decizia pe care a luat-o, dar fost soție a lui Laurențiu Reghecampf crede cu tărie că Mihai Stoica se va întoarce cât de curând la FCSB.

Anamaria l-a sfătuit pe Gigi Becali să nu îi asculte pe cei din jurului lui, care după plecarea lui MM vor încerca să îi „intre pe sub piele”.

(n.r. Ce sfat i-ați da lui Gigi Becali?) Nu e vorba de sfat, că nu ascultă Gigi niciun sfat al nimănui. Cred că Gigi îl iubește enorm pe MM, cred că îl doare teribil tot ce s-a întâmplat.

Cred cu tărie că niciodată MM nu a trădat, a făcut ceea ce a crezut la momentul respectiv. 

În rest, i-aș spune lui Gigi să nu mai răspundă niciodată la telefon, căci îi sună telefonul ca la balamuc, cu tot felul de maimuțoi care își doresc acum să se bage în seamă cu Gigi Becali și îi tot suflă în ureche: 'ți-am zis, ai văzut ce a făcut'.

Nu, să nu mai asculte de absolut nimeni și să privească această plecarea a lui MM Stoica drept cea mai mare revenire din fotbalul românesc, în cel mai scurt timp.

Cred că va fi cea mai scurtă pauză din istorie”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Anamaria Prodan, convinsă că Mihai Stoica și Dan Petrescu vor lucra la FCSB

Ulterior, Anamaria Prodan s-a arătat convinsă că FCSB îl va aduce pe Dan Petrescu la echipă în viitorul nu foarte îndepărtat, iar Mihai Stoica se va întoarce și el în cadrul clubului.

"Cât de mult cred că o să se întâmple? Un miliard la sută!", a spus Prodan, când a fost întrebată despre varianta ca Petrescu și Mihai Stoica să colaboreze la FCSB. "Eu văd o altă conducere în cel mai scurt timp. Mă refer la tot! Dacă Gigi face revoluție, Gigi o face până la capăt. O face cu pași mărunți, dar nu că nu are curaj să ia decizii", a adăugat Prodan.

Dan Petrescu a fost dorit în ultima perioadă de Gigi Becali la FCSB, însă, din motive medicale, antrenorul a anunțat că va reveni pe bancă abia din vara anului următor. "Bursucul" a mai colaborat cu Mihai Stoica la Unirea Urziceni, când formația ialomițeană a fost campioana României.

Costin Curelea, fostul secund al lui Dan Petrescu la CFR Cluj, tocmai a fost numit antrenor secund în staff-ul lui FCSB.

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