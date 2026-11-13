Mihai Stoica a rupt tăcerea, iar realitatea ar fi diferită. Nu Laurențiu Reghecampf i-ar fi pus o ”vorbă bună” la patron, ci Bogdan Costicea, omul adus de Gigi Becali pentru a se ocupa de transferuri.

Mihai Stoica: ”Costicea e un impostor!”

Cu puțin timp înainte ca Mihai Stoica să își dea demisia de la FCSB, patronul clubului Gigi Becali declara că Laurențiu Reghecampf i-a spus faptul că ”FCSB are doi patroni”, aluzie la autoritatea pe care MM Stoica o avea în cadrul clubului.

După plecarea de la gruparea roș-albastră, Mihai Stoica a dezvăluit care este, de fapt, adevărul. Fostul conducător al lui FCSB spune că acele cuvinte îi aparțin, de fapt, lui Bogdan Costicea, omul pe care Gigi Becali l-a însărcinat cu transferurile pentru următoarea perioadă de mercato.

”Formularea aceasta îi aparține lui Bogdan Costicea, care i-a spus lui Marius Ianuli, în timpul unui antrenament, la gard: ‘Clubul ăsta are doi patroni!’. (n.r. Gigi Becali a povestit că i-a zis Reghe) Încă o dată: formularea îi aparține lui Costicea, care i-a spus lui Ianuli, acum două săptămâni!

A explicat Gigi. E un copil pe care vrea să-l ajute, pe care-l știe de mic. E pasionat, îi place să se ocupe. Nu știu cât de priceput e, că n-am apucat să lucrez cu el”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Mihai Stoica nu a fost încântat de faptul că Gigi Becali s-a decis să îl aducă în cadrul clubului pe Bogdan Costicea, însă neagă faptul că i-a spus patronului de la FCSB că acesta ”nu are ce să caute” în cadrul clubului.

”În acest caz, Gigi a zis o chestie care nu e chiar așa. Eu nu i-am spus lui Gigi: ‘Costicea n-are ce să caute!’. I-am spus doar că eu cred că este un impostor’. De ce? Pentru că așa l-am perceput eu. Îmi era foarte greu să stau cu el de vorbă. Dar asta nu înseamnă că i-am spus lui Gigi: ‘N-are ce să caute’, pentru că nu pot eu să-i spun lui Gigi: ‘La clubul tău n-are ce să caute ăsta’. Niciodată nu s-a întâmplat până acum ca Gigi să mă oblige să lucrez cu o persoană cu care știe că nu vreau să lucrez, asta e foarte adevărat (…) Nu am fost apropiat de el. Pentru că nu pot”, a adăugat MM Stoica.