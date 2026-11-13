Mutare spectaculoasă pregătită de Reghecampf în defensiva FCSB! Fotbalistul exclus din lot revine ca titular

Siyabonga Ngezana (29 de ani) se pregătește să revină în formula de start a fostei campioane a României. Apărătorul cotat la 1,7 milioane de euro nu a jucat niciun meci în stagiunea 2026/2027, în nicio competiție, după ce a ales să se opereze la genunchi. În urma operației, clubul l-a scos de pe lista pentru campionat și l-a înlocuit cu Karlo Muhar .

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Greșeala lui Andre Duarte îi deschide ușa lui Siyabonga Ngezana

Situația din compartimentul defensiv s-a schimbat după înfrângerea suferită de FCSB în fața celor de la Corvinul Hunedoara, scor 0-1. În urma acestui rezultat, hunedorenii au depășit echipa bucureșteană în clasamentul SuperLigii, unde roș-albaștrii ocupă locul 8 după 15 etape disputate. La finalul partidei, Laurențiu Reghecampf l-a indicat pe portughezul Andre Duarte drept responsabil pentru golul primit.

„Andre Duarte a jucat foarte bine de când am venit eu, trebuia să se descurce la faza aia, pentru că a fost o fază simplă”, a spus Laurențiu Reghecampf după meci.

A fost pentru prima dată când tehnicianul a nominalizat public un jucător după un meci, însă nemulțumirile sale și ale staff-ului față de evoluțiile lui Duarte sunt mai vechi, nu doar de la partida cu Corvinul. În acest context, antrenorul așteaptă revenirea pe teren în această iarnă a lui Siyabonga Ngezana, fotbalist adus în iulie 2023 de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro, dar și pe cea a lui Mihai Popescu, moment în care, cel mai probabil, fundașul portughez își va pierde locul de titular.