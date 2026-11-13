Mutare spectaculoasă pregătită de Reghecampf în defensiva FCSB! Fotbalistul exclus din lot revine ca titular

Mutare spectaculoasă pregătită de Reghecampf în defensiva FCSB! Fotbalistul exclus din lot revine ca titular Fotbal intern
SPORT.RO
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Fundașul central al FCSB care nu a bifat niciun minut în acest sezon i-ar putea lua locul în primul „11” lui Andre Duarte, ale cărui evoluții l-au nemulțumit pe Reghecampf.

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Siyabonga Ngezana (29 de ani) se pregătește să revină în formula de start a fostei campioane a României. Apărătorul cotat la 1,7 milioane de euro nu a jucat niciun meci în stagiunea 2026/2027, în nicio competiție, după ce a ales să se opereze la genunchi. În urma operației, clubul l-a scos de pe lista pentru campionat și l-a înlocuit cu Karlo Muhar.

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Greșeala lui Andre Duarte îi deschide ușa lui Siyabonga Ngezana

Situația din compartimentul defensiv s-a schimbat după înfrângerea suferită de FCSB în fața celor de la Corvinul Hunedoara, scor 0-1. În urma acestui rezultat, hunedorenii au depășit echipa bucureșteană în clasamentul SuperLigii, unde roș-albaștrii ocupă locul 8 după 15 etape disputate. La finalul partidei, Laurențiu Reghecampf l-a indicat pe portughezul Andre Duarte drept responsabil pentru golul primit.

„Andre Duarte a jucat foarte bine de când am venit eu, trebuia să se descurce la faza aia, pentru că a fost o fază simplă”, a spus Laurențiu Reghecampf după meci.

A fost pentru prima dată când tehnicianul a nominalizat public un jucător după un meci, însă nemulțumirile sale și ale staff-ului față de evoluțiile lui Duarte sunt mai vechi, nu doar de la partida cu Corvinul. În acest context, antrenorul așteaptă revenirea pe teren în această iarnă a lui Siyabonga Ngezana, fotbalist adus în iulie 2023 de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro, dar și pe cea a lui Mihai Popescu, moment în care, cel mai probabil, fundașul portughez își va pierde locul de titular.

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