Proaspăt instalat la FCSB, Costin Curelea a numit favorita la titlu: „Cea mai puternică”

Proaspăt instalat la FCSB, Costin Curelea a numit favorita la titlu: „Cea mai puternică” Superliga
SPORT.RO
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Costin Curelea a vorbit despre lupta la titlu în SuperLiga.

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Ultima perioadă a adus schimbări serioase în organigrama FCSB. Gigi Becali a demis mai mulți membrii din cadrul staff-ului, inclusiv Mihai Stoica hotărând să părăsească proiectul.

Proaspăt instalat la FCSB, Costin Curelea a numit favorita la titlu

În locul celor plecați au fost aduși Costin Curelea și Mihai Pintilii. Curelea vine la FCSB după mandatul la reprezentativa U21, pe când Pintilii revine după câteva luni la formația patronată de Gigi Becali, după o scurtă perioadă în Grecia, la Levadiakos.

Venirea lui Costin Curelea este una surprinzătoare, în condițiile în care a plecat de la FRF din cauza ratării calificări la Campionatul European U21.

Înainte de a fi cooptat în staff-ul FCSB, Costin Curelea a abordat lupta la titlu din SuperLiga. Fără a ști ce îi rezervă viitorul, fostul selecționer a mărturisit că o vede pe Universitatea Craiova drept principala pretendentă la trofeul intern.

„E greu să spun cine va câștiga campionatul. Se pare că cel mai bun lot și cea mai puternică echipă în momentul de față le are Craiova.

Cred în continuare că este favorită, dar nu vreau să le exclud din această discuție nici pe Dinamo, nici pe Rapid, U Cluj sau FCSB.

Sunt echipe pentru care, odată ajunse în play-off, se poate întâmpla orice. dar cred că Universitatea Craiova are cele mai mari șanse să termine pe primul loc", a declarat Curelea, potrivit GSP.

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Curelea
Curelea
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CV-ul lui Costin Curelea 

Parcursul în antrenorat al lui Curelea a debutat la Academica Clinceni, din postura de antrenor secund al lui Ilie Poenaru, continuând apoi în echipa tehnică a lui Dan Petrescu, atât la CFR Cluj, cât și la Kayserispor. 

Din 2023, acesta a preluat conducerea naționalei U20 a României, iar doi ani mai târziu, în 2025, a făcut pasul către reprezentativa de tineret (U21). 

Despărțirea tehnicianului de 42 de ani de Federația Română de Fotbal a survenit în această toamnă, odată cu expirarea înțelegerii, pe fondul ratării prezenței la turneul final al Campionatului European U21 din anul următor.

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