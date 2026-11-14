În urma acestui rezultat, Olanda ocupă prima poziție în Grupa 2 din Liga A, cu 11 puncte, la trei lungimi în fața Greciei, care este la egalitate cu Germania. Serbia este ultima clasată, cu 0 puncte.

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Batavii au fost într-o formă de zile mari, iar naționala condusă de Ivan Jovanovic nu a avut nicio șansă. Echipa pregătită de Xavi Hernandez a deschis scorul după doar șase minute prin Crysencio Summerville.

Apoi, Tijjani Reijnders a reușit un hat-trick în doar 20 de minute. Reijnders a marcat pentru 2-0 în minutul 12 din pasa lui Veerman. Șase minute mai târziu, Malen i-a pasat decisiv pentru 3-0, iar ”tripla” a venit în minutul 33, cu assistul lui Dumfries.

Până la finalul primei reprize, a înscris și Timber, tot dintr-o pasă decisivă semnată de Malen.

Grecii au pus pericol doar în minutul 24, când Ioannidis l-a învins pe Verbruggen. Bucuria grecilor nu a durat însă mult, pentru că golul său a fost anulat pentru henț.

Olandezii au continuat măcelul și în actul secund. Timber a făcut și el dubla în minutul 59, iar Malen și-a trecut numele pe lista marcatorilor și a stabilit scorul final în minutul 61.

Pentru greci înfrângerea cu Olanda este una grea, iar presa elenă a reacționat imediat: ”În cea mai neagră seară de după război pentru fotbalul grec, echipa națională a fost umilită și zdrobită la Amsterdam, unde a pierdut cu 0-7 în fața unei Olande spectaculoase, care nu s-a oprit din marcat. Acum, obiectivul este redresarea și reacția în „finala” de luni, împotriva Serbiei, pe stadionul Panthessaliko”, a scris Gazzetta.gr.