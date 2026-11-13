Celelalte meciuri ale serii

Ora 19:00:

Moldova - Kazahstan

Ora 21:45:

Slovenia - Elveția

Andorra - Gibraltar

Luxemburg - Estonia

Scoția - Macedonia de Nord

Slovacia - Insulele Feroe

Liechtenstein - Azerbaidjan

Bulgaria - Islanda

Jurgen Klopp, selecţionerul Germaniei, ştie echipa pentru meciul cu Serbia, dar nu a dezvăluit-o

Selecţionerul echipei de fotbal a Germaniei, Jurgen Klopp, ştie deja primul unsprezece pentru meciul din Liga Naţiunilor cu Serbia, de vineri, dar nu a oferit deocamdată detalii în acest sens, transmite DPA.

''Dacă nu se întâmplă nimic peste noapte, ştiu cum voi începe meciul'', a spus Klopp presei, joi, înaintea partidei care se va disputa la Belgrad.

Fostul antrenor al echipei engleze Liverpool, în vârstă de 59 de ani, nu a confirmat deocamdată nimic în legătură cu prezenţa căpitanului Joshua Kimmich, dar a făcut numeroase aprecieri pozitive la adresa starului lui Bayern Munchen. ''Joshua Kimmich este un superjucător'', a declarat Klopp.

Vedeta campioanei Bundesligii nu a fost în echipa cu care Germania a învins Serbia cu 2-0, la Munchen.

În partida din capitala Bavariei, colegii lui Kimmich de la Bayern Munchen, Aleksandar Pavlovic şi Tom Bischof au prestat un joc excelent la mijlocul terenului alături de starul lui Liverpool, Florian Wirtz.

Jurgen Klopp a caracterizat meciul de la Munchen drept o ''schiţă'' pentru creionarea naţionalei Germaniei.

Selecţionerul Germaniei l-a confirmat deja pe Marc-Andre ter Stegen drept opţiunea numărul unu pentru postul de portar, iar pe Jonathan Tah de la Bayern în apărare.

Obiectivul imediat al lui Klopp este legat de păstrarea şanselor pentru ajungerea în sferturile de finală ale Ligii Naţiunilor prin obţinerea celei de-a doua victorii consecutive împotriva Serbiei.

''Simţim că suntem bine pregătiţi'', a spus Klopp după cele patru antrenamente, subliniind că fiecare îşi doreşte să-şi câştige locul pentru ultimul meci din grupă cu Olanda, de la Berlin, de luni.

Klopp a declarat că acest al cincilea meci internaţional sub comanda sa este un test pentru a vedea cât de departe a ajuns echipa, însă regretă faptul că pe stadionul din Belgrad a fost permis accesul doar a câtorva mii de copii din cauza suspendării dictate de UEFA.

Meciul de la Belgrad va avea ca spectatori doar copii însoțiți de profesori

Iniţial, s-a stabilit ca meciul să se desfăşoare fără spectatori după ce Serbia a fost sancţionată pentru comportamentele rasiste şi discriminatorii ale fanilor sârbi.

Dar o prevedere din regulamentele UEFA permite participarea la meci a unui grup selectat de invitaţi, drept urmare copiii cu vârste sub 15 ani însoţiţi de profesori şi antrenori de fotbal vor avea permisiunea să ia parte la meci.

''Aşteptăm circa 5.000 de invitaţi'', a declarat pentru DPA un purtător de cuvânt al federaţiei de fotbal de la Belgrad.

Stadionul ''Rajko Mitic'' din capitala Serbiei găzduieşte de obicei în jur de 55.000 de spectatori.

Federaţia germană de fotbal (DFB) a beneficiat pentru această partidă de 50 de bilete care să fie distribuite suporterilor loiali ai naţionalei lui Klopp prin intermediul unui sistem de puncte.