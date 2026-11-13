EXCLUSIV Edi Iordănescu semnează! Ce a spus despre oferta din Anglia: „Asta vreau!”

Edi Iordănescu semnează! Ce a spus despre oferta din Anglia: „Asta vreau!” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Edi Iordănescu a vorbit despre posibilitatea de a reveni pe banca unei echipe în perioada următoare.

TAGS:
edi iordanescuWatfordChampionship
Din articol

Andrei Grecu îi are invitați pe Bogdan Lobonț ș Florin Gardoș, iar printre subiectele pe care le abordează în emisiunea VOYO SPORT LIVE sunt plecările lui Mihai Stoica de la FCSB, dar și ultimele dueluri ale României din UEFA Nations League.

Edi Iordănescu arde de nerăbdare să antreneze: „Până în decembrie cel târziu”

Fostul selecționerul al naționalei României a fost întrebat despre viitorul său, despre care s-a scris că ar putea avea legătură cu Watford.

Edi Iordănescu nu a oferit foarte multe detalii legate despre o posibilă ofertă venită dinspre Championship, acolo unde Watford se află pe locul 20 din 24 după 15 runde. Dar, a spus că spus că vrea să revină pe banca unei formații până la finalul acestui an.

(n.r. Cât este zvon și cât de mult este adevăr în legătură cu oferta lui Watford?) Sincer, mi-e foarte greu să comentez. Îmi doresc foarte repede să revin în circuit. Este o pauză pe care nu mi-am dorit-o prelungită, să spun așa, dar nu toate lucrurile depind doar de tine. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat din diverse motive, iar ce am avut în alte părți nu a fost neapărat ce mi-am dorit, ca proiect și condiții.

Referitor la posibilele oferte, chiar nu vreau să le comentez, fiindcă nu e genul meu. S-a scris foarte mult. Eu ce pot să spun este că, atunci când va fi ceva concret, presa noastră va afla, fiindcă eu tot timpul am fost deschis, am comunicat și am arătat foarte mult respect.

Dar multe speculații care au apărut nu îmi fac bine nici mie, întrucât lumea tinde să interpreteze greșit deciziile mele sau eventualele posibilități pe care le-aș refuza. Eu mi-aș dori ca până în iarnă, până în decembrie cel târziu, să fiu din nou în activitate”, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la VOYO Sport LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Sport.ro a scris despre informațiile pe care le-au oferit englezii în legătură cu oferta primită de Edi Iordănescu de la Watford.

  • Deschidere iordanescu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce a spus Costel Pantilimon despre varianta Iordănescu la Watford

Costel Pantilimon, fost portar al echipei engleze, consideră că Iordănescu ar putea avea un viitor în fotbalul din Anglia. Goalkepeer-ul evoluat la Watford între 2016 și 2018, pe vremea când echipa era în Premier League. A bifat opt apariții, a primit tot atâtea goluri și a încheiat patru meciuri fără gol încasat.

„În momentul în care reușește să facă pasul spre campionatele din vest, cred că își poate clădi o carieră acolo”, a declarat Pantilimon pentru PRO TV și Sport.ro.

Iordănescu a pregătit de-a lungul carierei echipe precum FCSB, CFR Cluj, Astra Giurgiu, Pandurii Târgu Jiu și Legia Varșovia. La echipa națională, a obținut calificarea la EURO 2024, unde România a ajuns până în optimile de finală, fază în care a fost eliminată de Olanda, scor 0-3.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
ARTICOLE PE SUBIECT
Edi Iordănescu, ferm după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „E de necontestat” + Marea surpriză
Edi Iordănescu, ferm după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „E de necontestat” + Marea surpriză
Edi Iordănescu, în discuții cu o echipă de tradiție din Anglia: „Își poate clădi o carieră acolo!”
Edi Iordănescu, în discuții cu o echipă de tradiție din Anglia: „Își poate clădi o carieră acolo!”
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu, antrenor în Anglia? Dezvăluirea făcută de Sky Sports
Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar”
Edi Iordănescu a spus totul despre viitorul său: ”Vreau să fiu clar”
Îl vor pe Edi Iordănescu pentru titlu! Lovitura pusă la cale de o echipă cu pretenții
Îl vor pe Edi Iordănescu pentru titlu! Lovitura pusă la cale de o echipă cu pretenții
ULTIMELE STIRI
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
Nici bine nu a venit la Interul lui Chivu că poate pleca: ”Se chinuie!”
Nici bine nu a venit la Interul lui Chivu că poate pleca: ”Se chinuie!”
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț și Florin Gardoș, invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Mihai Stoica, anunțat înapoi la FCSB: ”Îl putem vedea mult mai devreme!” Ce opțiune mai are fostul oficial al roș-albaștrilor
Mihai Stoica, anunțat înapoi la FCSB: ”Îl putem vedea mult mai devreme!” Ce opțiune mai are fostul oficial al roș-albaștrilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Ce au scris francezii de la L'Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei

Ce au scris francezii de la L'Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei

Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"

Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"

Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”

Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”

Dumitru Dragomir e convins: ”E singurul care îl poate înlocui pe MM Stoica la FCSB”

Dumitru Dragomir e convins: ”E singurul care îl poate înlocui pe MM Stoica la FCSB”

Ciprian Marica e convins după ruptura dintre Becali și MM Stoica: ”Nu i-a pus o vorbă prea bună!”

Ciprian Marica e convins după ruptura dintre Becali și MM Stoica: ”Nu i-a pus o vorbă prea bună!”


Recomandarile redactiei
Mihai Stoica, anunțat înapoi la FCSB: ”Îl putem vedea mult mai devreme!” Ce opțiune mai are fostul oficial al roș-albaștrilor
Mihai Stoica, anunțat înapoi la FCSB: ”Îl putem vedea mult mai devreme!” Ce opțiune mai are fostul oficial al roș-albaștrilor
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
GOOOL Darius Olaru! Românul a dat startul unei „remontada” de senzație
Edi Iordănescu, ferm după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „E de necontestat” + Marea surpriză
Edi Iordănescu, ferm după plecarea lui MM Stoica de la FCSB: „E de necontestat” + Marea surpriză
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
Mihai Stoica a dezvăluit cine ”l-a săpat” la FCSB: ”E un impostor!”
Nici bine nu a venit la Interul lui Chivu că poate pleca: ”Se chinuie!”
Nici bine nu a venit la Interul lui Chivu că poate pleca: ”Se chinuie!”
Alte subiecte de interes
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Cristi Manea, mesaj dur către Edi Iordănescu, după ce a fost lăsat acasă la EURO 2024: „Putea să facă o excepție!”
Cristi Manea, mesaj dur către Edi Iordănescu, după ce a fost lăsat acasă la EURO 2024: „Putea să facă o excepție!”
FC Bihor a transferat un columbian de la Watford!
FC Bihor a transferat un columbian de la Watford!
Mijlocașul din România de la Tottenham U-21 despre transferul lui Radu Drăgușin: ”A ajuns la echipa underdog din Premier League”
Mijlocașul din România de la Tottenham U-21 despre transferul lui Radu Drăgușin: ”A ajuns la echipa underdog din Premier League”
Fosta campioană a Angliei revine în Premier League după mai bine de 20 de ani!
Fosta campioană a Angliei revine în Premier League după mai bine de 20 de ani!
Americanii investesc la clubul englez susținut și sponsorizat de Ed Sheeran!
Americanii investesc la clubul englez susținut și sponsorizat de Ed Sheeran!
CITESTE SI
O companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție

stirileprotvO companie oferă 120.000 de euro unei persoane care să joace GTA VI, dar cu o condiție

„Nașul inteligenței artificiale” avertizează: IA ar putea prelua controlul lumii în trei ani

stirileprotv„Nașul inteligenței artificiale” avertizează: IA ar putea prelua controlul lumii în trei ani

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!