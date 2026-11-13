Andrei Grecu îi are invitați pe Bogdan Lobonț ș Florin Gardoș, iar printre subiectele pe care le abordează în emisiunea VOYO SPORT LIVE sunt plecările lui Mihai Stoica de la FCSB, dar și ultimele dueluri ale României din UEFA Nations League.

Edi Iordănescu arde de nerăbdare să antreneze: „Până în decembrie cel târziu”

Fostul selecționerul al naționalei României a fost întrebat despre viitorul său, despre care s-a scris că ar putea avea legătură cu Watford.

Edi Iordănescu nu a oferit foarte multe detalii legate despre o posibilă ofertă venită dinspre Championship, acolo unde Watford se află pe locul 20 din 24 după 15 runde. Dar, a spus că spus că vrea să revină pe banca unei formații până la finalul acestui an.

„(n.r. Cât este zvon și cât de mult este adevăr în legătură cu oferta lui Watford?) Sincer, mi-e foarte greu să comentez. Îmi doresc foarte repede să revin în circuit. Este o pauză pe care nu mi-am dorit-o prelungită, să spun așa, dar nu toate lucrurile depind doar de tine. Ce mi-am dorit nu s-a concretizat din diverse motive, iar ce am avut în alte părți nu a fost neapărat ce mi-am dorit, ca proiect și condiții.

Referitor la posibilele oferte, chiar nu vreau să le comentez, fiindcă nu e genul meu. S-a scris foarte mult. Eu ce pot să spun este că, atunci când va fi ceva concret, presa noastră va afla, fiindcă eu tot timpul am fost deschis, am comunicat și am arătat foarte mult respect.

Dar multe speculații care au apărut nu îmi fac bine nici mie, întrucât lumea tinde să interpreteze greșit deciziile mele sau eventualele posibilități pe care le-aș refuza. Eu mi-aș dori ca până în iarnă, până în decembrie cel târziu, să fiu din nou în activitate”, a spus Edi Iordănescu în exclusivitate la VOYO Sport LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Sport.ro a scris despre informațiile pe care le-au oferit englezii în legătură cu oferta primită de Edi Iordănescu de la Watford.