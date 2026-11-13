OFICIAL Mauricio Pochettino este noul antrenor al lui Manchester United! Cât a plătit formația de pe Old Trafford pentru a-l aduce

Mauricio Pochettino este noul antrenor al lui Manchester United! Cât a plătit formația de pe Old Trafford pentru a-l aduce Premier League
SPORT.RO
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Mauricio Pochettino (54 de ani) este noul antrenor al lui Manchester United. Argentinianul revine în Premier League după o pauză de aproximativ doi ani și jumătate.

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Mauricio Pochettino este noul antrenor al lui Manchester United

Vineri, Manchester United a anunțat oficial numirea lui Mauricio Pochettino în funcția de antrenor. Contractul argentinianului va intra în vigoare de la 18 noiembrie, după încheierea meciurilor naționalei SUA, și se va întinde până în iunie 2029.

Manchester United a activat clauza de reziliere a lui Pochettino de la naționala Statelor Unite, în valoare de 10 milioane de dolari - aproximativ 9 milioane de euro, potrivit The Athletic.

Pochettino va conduce meciurile naționalei cu Haiti, programate pe 14 și 18 noiembrie, în CONCACAF Nations League, iar ulterior se va alătura lui Manchester United. Debutul său va fi pe Anfield, contra lui Liverpool, duminică, 22 noiembrie, de la ora 18:30, în direct pe VOYO.

Pochettino, descris drept un antrenor "cu stil de joc ofensiv, de mare intensitate"

Pochettino îi ia locul lui Michael Carrick, cel care a fost demis și a lăsat echipa pe loc retrogradabil în Premier League, 18, cu doar 8 puncte acumulate în 10 etape.

"Argentinianul este recunoscut pentru stilul său de joc ofensiv, de mare intensitate, pentru devotamentul cu care construiește echipe puternice și unite și pentru rezultatele remarcabile în dezvoltarea individuală a jucătorilor", se arată în prezentarea făcută de Manchester United lui Pochettino.

Pochettino este un antrenor care cunoaște foarte bine fotbalul din Premier League. A pregătit-o pe Southampton în sezonul 2013-2014, iar apoi a urmat o perioadă de cinci ani pe banca lui Tottenham, alături de care a ajuns până în finala Champions League.

Pochettino a lucrat timp de un an și jumătate inclusiv la Paris Saint-Germain, unde a câștigat un titlu de campion, o Cupă a Franței și o Supercupă.

Ultimul său sezon pe cea mai înaltă scenă a fotbalului englez a fost 2023-2024, la Chelsea, când rezultatele au fost sub așteptări.

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