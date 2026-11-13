Mauricio Pochettino este noul antrenor al lui Manchester United

Vineri, Manchester United a anunțat oficial numirea lui Mauricio Pochettino în funcția de antrenor. Contractul argentinianului va intra în vigoare de la 18 noiembrie, după încheierea meciurilor naționalei SUA, și se va întinde până în iunie 2029.

Manchester United a activat clauza de reziliere a lui Pochettino de la naționala Statelor Unite, în valoare de 10 milioane de dolari - aproximativ 9 milioane de euro, potrivit The Athletic.

Pochettino va conduce meciurile naționalei cu Haiti, programate pe 14 și 18 noiembrie, în CONCACAF Nations League, iar ulterior se va alătura lui Manchester United. Debutul său va fi pe Anfield, contra lui Liverpool, duminică, 22 noiembrie, de la ora 18:30, în direct pe VOYO.