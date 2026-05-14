Fostul selecționer al României a subliniat că planul său este să își continue cariera în străinătate, însă nu a exclus în totalitate și o revenire în țară.

Poziția lui Edi Iordănescu față de interesul dinspre CFR Cluj

Iordănescu junior a mai pregătit-o pe CFR Cluj în două mandate: 13.06.2018 - 26.07.2018 și 04.12.2020 - 02/06/2021. Alături de „feroviari” a cucerit Superliga (2021) și Supercupa României (2018 și 2020).

„Hai să fiu sincer și la obiect. Planul meu este să merg în străinătate. Nu știu dacă poate să apară un proiect din România care să-mi schimbe planul. Orice e posibil și am învățat că în fotbal nu trebuie să zici niciodată «niciodată», dar în momentul de față ăsta este gândul meu.

Dacă se va întâmpla ceva care să mă provoace suficient de mult încât să mă întoarcă din drum, atunci cu siguranță că voi lua în calcul. Însă discuțiile pe care le am în acest moment sunt exclusiv în străinătate și cred că cu ocazia asta v-am răspuns și la întrebare”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit gsp.ro.

Condițiile fostului selecționer

Ulterior, el a subliniat că pentru el este esențial să aibă ultimul cuvânt de spus în privința deciziilor tehnico-tactice de la echipă. Mai contează și chimia cu oamenii alături de care lucrează, strategia și resursele clubului.

„Nu e un secret. În primul rând, pentru mine e foarte importantă chimia între mine și oamenii cu care sau pentru care trebuie să lucrez. Țin foarte mult la asta. Mărturisesc faptul că au fost mai multe posibilități în ultimele luni să preiau o echipă.

Am avut discuții și în Europa, și în afara Europei, dar n-am găsit poate timing-ul potrivit. Și chiar uitându-mă un pic în spate, cred că am fost și inspirat de data asta să nu spun da, pentru că sunt proiecte care nu o duc foarte bine, deci n-aș fi avut o viață ușoară.

Însă, pe lângă chimie, e foarte important să înțeleg foarte bine strategia, viziunea, proiectul, planul, resursele care sunt puse la dispoziție. Multă lume m-a etichetat ca o persoană dificilă. Nu, eu cred că am comunicat foarte bine atunci când s-a dorit comunicare.

Edi Iordănescu: „Condiția de bază a fost ca latura tehnică să-mi aparțină exclusiv”

E adevărat, condiția de bază a fost ca latura tehnică să-mi aparțină exclusiv. Adică discutăm, analizăm, construim împreună, dar partea tehnică tot timpul să-mi aparțină și să am ultimul cuvânt. În rest, cum am spus, să fie o viziune comună, să fie un plan concret, o strategie.

Câteodată trebuie să mai faci ajustări, să te mai abați de la ce ți-ai propus, poate să mai sari o etapă sau să mai prelungești procesul cu o etapă, dar e important să știi de unde pleci și unde vrei să ajungi.

Foarte multă lume acum beneficiind de tehnologie, înainte să ajungă să te cunoască față în față, vrea să te vadă prin Zoom, să vorbești, să ai discuții. Și printre primele întrebări pe care le pun este: «Ce vă doriți? Ce tip de echipă vreți să aveți? Care sunt obiectivele? Cum credeți că se poate ajunge acolo? Care sunt resursele?», să înțeleg și eu la ce spun da sau nu. După care, bineînțeles, și ei fac același lucru, te evaluează”, a adăugat Iordănescu junior.

Edi Iordănescu le-a antrenat în cariera sa pe: Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, FCSB, România și Legia Varșovia.

Pe lângă trofeele obținute cu CFR Cluj, fostul selecționer mai are în palmares și Supercupa Poloniei (2025) cu Legia.