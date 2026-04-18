Fostul selecționer a condus prima reprezentativă a României între ianuarie 2022 și iulie 2024. Sub comanda sa, echipa s-a calificat la EURO 2024, depășind o grupă preliminară cu Elveția și câștigând apoi grupa de la turneul final, din care au mai făcut parte Ucraina, Slovacia și Belgia.

Totuși, parcursul său alături de tricolori s-ar fi putut încheia prematur. Potrivit dezvăluirilor recente, tehnicianul în vârstă de 47 de ani a avut pe masă două oferte din campionatul Belgiei, considerat al optulea ca valoare din Europa. În prezent, fotbalul românesc are un singur reprezentant pe banca tehnică în primele opt ligi continentale: Cristi Chivu, la Inter Milano.

Condiția care a blocat negocierile

Propunerile venite din Belgia includeau o cerință majoră: Iordănescu trebuia să renunțe imediat la postul de selecționer pentru a conduce pregătirea de pre-sezon a respectivelor formații de club. Antrenorul a ales să respingă ofertele pentru a nu abandona munca depusă în ultimii ani alături de echipa națională și pentru a participa la turneul din Germania.

În perioada mai-iunie 2024, a existat o mișcare intensă la nivelul băncilor tehnice în Belgia, șase formații schimbându-și antrenorul: Gent, Genk, Westerlo, Dender, Antwerp și Saint-Truiden. Ulterior, în luna iulie, și campioana Union Saint-Gilloise a rămas fără antrenor.

„Cu o lună, o lună și ceva înainte de EURO, am avut două oferte din Belgia. Ambele erau condiționate să nu particip la EURO și să merg și să fac pre-sezonul.

Nici nu le-am luat în discuție. Nu m-a interesat. Mi-am dorit și am crezut până în ultima clipă că voi continua. După EURO nu am mai simțit același lucru. Din păcate, nu am ajuns la un numitor comun. Sau din fericire, nu știu ce ne-ar fi oferit viața”, a spus fostul selecționer.