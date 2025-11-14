Edward Iordănescu (47 de ani) a măsurat de zece ori și abia apoi a luat o decizie, privind noua sa echipă, după plecarea de la naționala României. Și tot a fost neinspirat!

Ce-i drept, în viață nu există garanții și, așa cum se spune pe bună dreptate, după război mulți viteji se arată. Și, totuși, modul în care a procedat Edi denotă o alegere greșită. Din toate punctele de vedere!

Iordănescu i-a refuzat pe arabi, acum stă după ei

Înainte de a semna cu Legia Varșovia, unde n-a rezistat nici măcar o jumătate de sezon (!), fostul selecționer al României a fost asaltat cu oferte de Al-Taawoun din Arabia Saudită. Prima dată, în februarie 2025, șefii clubului i-au pus în față un contract colosal, după cum Sport.ro a scris aici.

În acel moment, Iordănescu a strâmbat din nas, a spus că nu vrea să preia echipa din mers și a declinat oferta. În mod surprinzător pentru ce se întâmplă în zona Golfului Persic, conducătorii lui Al-Taawoun n-au renunțat la pista Edi Iordănescu. Și au numit un interimar în funcție din dorința de a relua discuțiile cu tehnicianul român, în vară. Ceea ce au și făcut!

Inclusiv a doua tentativă a arabilor, de a-l lua pe Iordănescu a fost însă sortită eșecului. Pentru că fostul selecționer le-a spus din nou „nu“. De această dată, pentru a semna cu Legia Varșovia.

Acum, la jumătate de an după ce a refuzat Al-Taawoun, pentru a doua oară, Iordănescu e șomer. Și așteaptă să ajungă în zona arabă, după cum Sport.ro a anunțat aici.

Al-Taawoun, în schimb, merge excelent! Cu brazilianul Péricles Chamusca (60 de ani) readus pe bancă, echipa are un sezon mult peste așteptări, fiind în lupta pentru titlu, în Saudi Pro League. După opt etape, Al-Taawoun e pe 2, la doar trei punct de liderul Al-Nassr Riad, echipa lui Cristiano Ronaldo!

