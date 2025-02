Contactat de sport.ro, Florin Motroc ne-a explicat ce fel de echipă e Al-Taawoun care acum e în negocieri avansate cu Edward Iordănescu.

Bună ziua! Vă sun în legătura cu oferta pe care o are Edward Iordănescu. Arabii au scris că a ajuns la un acord de principiu cu Al-Taawoun...

Florin Motroc: Bun. Mă bucur pentru el. Edi e un antrenor pe care îl respect, mai ales că și-a făcut un CV, a avut rezultate cam peste tot pe unde a fost.



Ați fost și dumneavoastră la echipa asta. Cum e Al-Taawoun?

Așa e. Eu am ajuns acolo în 2010. Tocmai plecase Grigore Sichitiu. El a promovat echipa în prima ligă, apoi n-a mai rămas. Conducerea clubului, fiind mulțumită de experiențele cu antrenorii români, l-a contactat pe Gigi Mulțescu, Dumnezeu să-l ierte. Și am ajuns, la Al-Taawoun, în stafful lui.



Care era nivelul?

În niciun caz, nu erau banii de acum! Nu doar la Al-Taawoun, dar în tot fotbalul saudit. La Al-Taawoun, bugetul era de un milion de dolari. Asta pentru tot ce înseamnă staff tehnic, jucători, tot! Și aveam voie cu doar 4 străini în lot, dintre care unul asiatic. Acum, echipele saudite pot avea în lot 8 jucători străini. În plus, nivelul localnicilor a crescut mult. Pe vremea când am ajuns noi, la Al-Taawoun, nu erau toți profesioniști. Bine, nici acum nu sunt, dar au făcut progrese mari și la acest capitol.



Cum e Al-Taawoun, la ora actuală?

Păi, chiar anul trecut am fost invitatul clubului, fiindcă am rămas în relații bune cu câțiva oameni din conducere. Și m-am dus la un meci de al lor. Pe vremea noastră, era dezastru! N-aveam pe unde să facem antrenamentele. Mergeam la 50 de kilometri de oraș. Acum, au făcut o bază incredibilă, la ieșirea din orașul Buraidah, de unde e Al-Taawoun. Acolo, era deșert înainte și acum e o bază incredibilă, de cinci stele, cu tot ce îți trebuie pentru pregătirea echipei.



Înseamnă că s-au îmbunătățit condițiile financiare...

Categoric! Al-Taawoun are acum un buget de 40 de milioane de dolari pe an. Sunt bani mulți acolo. Păi, când m-au invitat la ei, aveau în lot un atacant care câștiga 3 milioane de dolari pe sezon.



Totuși, Al-Taawoun ocupă locul 10 în Saudi Pro League. Parcă ne așteptam ca Edward Iordănescu să ajungă la o echipă mai mare...

Al-Taawoun e o echipă normală în Arabia Saudită. Într-adevăr, nu se poate compara cu formațiile din Top 4: Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad și Al-Ahli. Dar, repet, sunt mulți bani și la Al-Taawoun. Pentru că, în Arabia Saudită, la fel cum s-a întâmplat și în Qatar, s-a dat drumul la robinetul cu bani, de când au primit găzduirea Mondialului din 2034.



Revenind la Edward Iordănescu, vă surprinde că a acceptat negocierea cu Al-Taawoun?

Eu îl vedeam pe Edi la o echipă de top din Arabia Saudită. Ca Al-Ittihad, unde a fost Contra, după ce a fost selecționer. Unde a fost chiar tatăl lui Edi. Al-Taawoun nu e o echipă de top, dar și acolo au crescut pretențiile. Nu e un pas înapoi pentru Edi, dar eu consider că, la CV-ul lui, e un antrenor mai potrivit pentru o echipă din Top 4, care își propune trofee.



Bine, și Iordănescu, dacă își face un CV cu rezultatele de la Al-Taawoun, teoretic, poate face pasul spre o echipă din Top 4 în Arabia Saudită...

Păi, tocmai asta e. Că Edi și-a făcut deja CV-ul prin rezultatele de la națională. De asta și spun că, după părerea mea, un antrenor de echipa națională trebuie să meargă doar la o echipă din Top 4 în Arabia Saudită. Chiar și așa, îi doresc mult succes lui Edi. Dacă aceasta e alegerea lui, atunci sper să reușească.



Dumneavoastră, tot în fotbalul arab activați acum...

Da. De o săptămână, am lăsat Khaitan din Kuweit și am venit la East Riffa, în Bahrain. Cei de aici mi-au plătit clauza de reziliere din contract care n-a fost una mică, în niciun caz. Cred că sunt singurul antrenor transferat de două ori în istoria fotbalului din Kuweit (râde). Prima dată, mi-au plătit clauza, când am fost la Al-Shabab, iar acum, s-a repetat treaba asta, la Khaitan. La East Riffa, am fost adus pe post de salvator. Echipa e pe ultimul loc, dar are doi conducători care fac parte din familia regală. Și vor să urce în clasament. Acum, sper să prindem locurile 9 sau 10, de play-out, și să ne salvăm așa, în continuarea sezonului.