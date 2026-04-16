La Federația Română de Fotbal se întâmplă foarte multe lucruri pentru imagine, pentru a crea o impresie în ochii publicului. Nu o dată însă, realitatea din culise n-are nicio legătură cu ce se spune în fața camerelor.

Cele două liste pe care le-a dat publicității FRF, în tentativa de a găsi un nou selecționer, fix asta demonstrează. Încă o dată! Pentru că pe aceste liste au fost trecute niște nume de dragul de a fi trecute. În realitate, nu s-a vorbit cu nimeni, în afară de Gheorghe Hagi (61 de ani). Pentru că se știa de foarte mult timp că acesta va veni în locul lui Mircea Lucescu.

Faptul că federația s-a folosit de niște nume, pentru a crea impresia că există un proces complex al numirii noului selecționer, a fost confirmat de declarația dată de Edward Iordănescu. Sport.ro a arătat aici răbufnirea fostului selecționer vizavi de acest subiect deranjant.

Răzvan Burleanu: „Lui Edi Iordănescu îi pare rău că n-a continuat la națională“

În cadrul conferinței sale de astăzi, în care a anunțat startul negocierilor cu Hagi, Răzvan Burleanu (41 de ani) a fost întrebat și despre ieșirea publică a lui Edward Iordănescu. Prilej cu care i-a oferit acestuia o replică tăioasă.

„Edi Iordănescu rămâne apropiat nouă. Pentru că echipa națională a avut cel mai bun rezultat din ultimii 24 de ani cu el pe bancă. Acum, avem o listă a priorităților. Edi Iordănescu a avut posibilitatea de a continua la echipa națională, dar n-a dorit din motivele pe care le-a expus la vremea respectivă. Cred că i-a părut rău că n-a continuat după Euro 2024. Pe de altă parte, în momentul de față, opțiunea numărul 1 pentru Federația Română de Fotbal este Gică Hagi“, a transmis șeful FRF.

Edward Iordănescu (47 de ani) e liber de contract după plecarea de la Legia Varșovia (Polonia), în octombrie 2025. Ca selecționer, el a stat pe banca României, între 2022-2024: 28 de meciuri, 10 victorii, 10 egaluri, 8 înfrângeri. Iordănescu a calificat România pentru Euro 2024, câștigând o grupă preliminară în care Elveția era mare favorită. La turneul final din Germania, România a trecut de faza grupelor, dar s-a oprit, în optimi, după confruntarea cu Țările de Jos (0-3).