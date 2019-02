E praf! Maradona si-a dus echipa aproape de retrogradarea in Liga a 3-a

Dorados de Sinaloa evolueaza in liga secunda mexicana.

Dorados de Sinaloa, echipa antrenata de argentinianul Diego Armando Maradona, ocupa ultimul loc in Clausura din Liga de Ascenso, esalonul secund al fotbalului mexican. Dupa 3 meciuri jucate, cu unul mai putin decat cele trei echipe clasate in fata sa, "El Gran Pez" are zero puncte acumulate, a inregistrat 3 infrangeri si are golaveraj -3.

Numit antrenor in septembrie 2018, cand ocupa si functia de presedinte al clubului Dinamo Brest, din Belarus, Maradona a preluat formatia pe locul al 13-lea din 15 echipe si a reusit sa o duca pana in finala ligii secunde din Mexic, pierduta in fata celor de la Atletico San Luis. Rezultatele bune au facut ca mexicanii sa ii propuna un nou contract tehnicianului argentinian, semnat la inceputul acestui an. Insa, dupa ce au aparut zvonuri ca ar fi abuzat din nou de droguri, iar Maradona a acuzat probleme cu inima si a efectuat o serie de teste medicale in Argentina, unde a fost in vacanta, forma echipei nu a mai fost la fel de buna, fiind acum "lanterna" rosie in Liga de Ascenso.

Clubul Dorados de Sinaloa a fost infiintat in 2003, evolueaza in liga secunda mexicana, iar in lot se regasesc numerosi jucatori din Argentina si Columbia, dar si mexicani imprumutati de la cluburi de prima liga. De-a lungul timpului, pentru clubul mexican au evoluat fotbalisti renumiti, precum Pep Guardiola (si-a incheiat cariera de jucator aici, in 2006), Diego Latorre, Jefferson Montero, Jared Borgetti, Cuauhtemoc Blanco, Fernando Arce, Segundo Castillo sau Joel Sanchez.

Echipa evolueaza pe teren propriu in orasul Culiacan, statul Sinaloa. Sinaloa, un stat aflat la coada listelor privind economia si nivelul de trai din Mexic, este mai degraba cunoscut pentru violentele care izbucnesc periodic aici si au, de cele mai multe ori, legatura cu Cartelul Sinaloa, un sindicat al crimei organizate specializat in productia (marijuana si opiu) si traficul de droguri la nivel international si spalare de bani. Organizatia, cunoscuta si ca "Federatia", "Organizatia Guzman-Loera" sau "Pacific Cartel", ar fi responsabila, conform procurorilor americani, de transportul in SUA a sute de tone de cocaina, plus alte mii de tone de heroina, metamfetamina, marijuana si ecstasy. Infiintat de Pedro Avilas Perez, cartelul a fost facut celebru in toata lumea de Joaquin "El Chapo" Guzman Loera, unul dintre cei mai puternici lorzi al drogurilor din istorie, care a fost prins cu dificultate de autoritatile americane, dupa numeroase arestari si evadari din inchisoare, si care este judecat in acest moment la New York.