"M-am rugat la hotel sa ma lase cu 20 LEI pe zi! Cand s-au dus banii, m-a luat un prieten la el!" Povestea incredibila a lui Mediop de la Calarasi: "Un frate mi-a murit pe teren"

Mediop Ndiaye, atacantul Dunarii Calarasi, marcator in egalul 1-1 cu FCSB, are o poveste de viata incredibila.

In varsta de 27 de ani, Mediop Ndiaye joaca la Dunarea Calarasi. El a evoluat intre 2013 si 2018 la ACS Ghiroda si Ripensia Timisoara. Pentru Ripensia, pe care a ajutat-o sa promoveze pana in liga a doua, el a marcat 127 de goluri in 123 de meciuri! In actualul sezon, el are 6 goluri in Liga I, in 20 de aparitii, ultima reusita fiind bifata chiar in poarta FCSB-ului.

Si-a dat toti banii pe un bilet catre Romania, pentru un viitor mai bun

Nascut in Senegal, Mediop Ndiaye si-a inceput cariera de fotbalist la Olympique Saint-Louis. La 22 de ani, el s-a hotarit sa isi incerce sansa intr-o alta tara, in speranta unui viitor mai bun. El a ajuns in Romania!

Mediop a povestit la Look Sport cum a dat primele probe in Romania si cum s-a descurcat in primele sale luni aici.

Atacantul a dezvaluit cum a locuit intr-un hotel cu 20 de lei pe zi, apoi in casa unui prieten, care ii si dadea sa manance.

"Am venit sa dau probe la Berceni, in liga a doua. Ei m-au pus sa joc fundas tanga, desi eu eram atacant. Nu le-a placut cum am jucat si nu au vrut sa ma tina. Trebuia sa merg inapoi in Senegal, dar n-am vrut. Aveam un prieten la Timisoara si am mers acolo. Nu am avut bani si am vorbit cu sora mea din Canada, care mi-a trimis. Am stat la prietenul meu, apoi m-am mutat la un hotel. Am mers la hotel si le-am spus ca nu pot sa platesc pretul intreg si i-am rugat sa ma lase sa stau cu mai putini bani. M-au lasat cu 20 de lei pe zi. Mi-am gasit o sala de forta si m-am imprietenit acolo cu antrenorul Alex Moja. Cand mi-am terminat banii m-a primit la el acasa. Dormeam la el si mancam la el", a spus Mediop.

Din 800 de lei pe luna, le trimitea parintilor 400

Mediop a semnat in 2013 cu ACS Ghiroda, din liga a patra. Acolo, el avea un salariu de 800 de lei pe luna. Jumatate le trimitea parintilor si celor 7 frati ramasi acasa.

"Luam 2 milioane pe luna, plus prime de joc. Ajungeam in total la 8 milioane. Ma descurcam pentru ca imi dadusera apartament de la club si imi dadeau si mancare. Cu banii ma descurcam cum puteam si incercam sa trimit si acasa, pentru ca stiu cum e acolo si nu e bine sa uiti de unde ai plecat. Ma descurcam cum puteam si le dadeam si lor. Le dadeam 100 de euro, imi ramaneau vreo 4 milioane. Si astezi le trimit bani. Cat vor trai parintii mei le voi trimite bani", a mai spus Mediop.

Un frate de-ai sai a murit pe teren

Mediop Ndiaye a mai povestit ca un frate de-ai sai a incetat din viata pe teren.

"Am avut un frate care a jucat fotbal si a murit pe teren. Avea vreo 30 de ani, cred ca avea probleme la inima. Eram mic si mergeam dupa el la meciuri. Parintilor le-a fost teama sa ma lase la fotbal, dar nu stiu ce m-a apucat. Imi doream si mai mult sa merg la fotbal, dupa ce el a murit. La inceput nu le spuneam ca merg la antrenament", a mai spus atacantul Calarasiului.