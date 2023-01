Astăzi, redăm dialogul despre cei mai importanți fotbaliști din lume, Maradona, Pele și Cruyff, dar și despre Hagi, Messi și Cristiano Ronaldo.

S-au dus două nume mari ale fotbalului mondial, Maradona și Pele. Am citit că dumneavoastră îl considerați pe Maradona cel mai mare jucător din toate timpurile. De ce?

Am fost subiectiv, pentru că am jucat pe vremea lui Maradona. Eu zic că putem alege între trei jucători mari, Pele, Cruyff și Maradona. Fiecare om are o simpatie pentru unul dintre ei.

Ce v-a impresionat cel mai mult la Maradona?

El a reușit de unul singur, a tras după el întreaga echipă a lui Napoli spre câștigarea campionatului. E foarte rar în lume ca un jucător să meargă la o echipă care nu spunea foarte multe atunci și să câștige titlul cu acea echipă. La fel și la Campionatul Mondial din 1986. Acel gol cu Anglia... El a tras echipa după el. Și au mai jucat o finală în 1990.

Era un lider, voia tot timpul să câștige. O tehnică individuală incredibilă. Cred că nu a avut-o niciun alt mare jucător al lumii. Am văzut multe filmulețe cu el și mi se pare imposibil să mai facă cineva ce făcea el cu mingea. Pele avea alte calități. Calități atletice. Era și tehnic, abil în joc. Dar ca tehnică individuală, Maradona a fost peste toți.

„Dacă nu se năștea în România, Hagi era și mai mare”

Doar Hagi se mai apropie, nu?

Hagi nu a avut numai tehnică individuală. El a avut și alte calități. Dacă analizezi istoria fotbalului, cred că Hagi are cele mai multe goluri marcate de la 20-25 de metri, chiar 30 la unele. Apoi, când intra în posesia mingii, Hagi dădea foarte rar pase înapoi. El încerca să scoată om din joc, în viteză, plus că avea finalizare, avea pasă. La calitățile pe care le-a avut, cred că Hagi ar fi trebuit să fie mult mai mult decât a fost. E drept că am avut și echipă în acea perioadă, dar cred că Hagi, dacă nu se năștea în România, ar fi fost și mai mare.

Totuși, a jucat la Barcelona, la Real Madrid... A fost sus.

Da, clar. Eu îl consider unul dintre primii 10 jucători ai lumii din toate timpurile. Ce făcea Hagi nu am mai văzut la niciun alt jucător. Când avea mingea la picior la 30 de metri și aflându-se în viteză, era senzațional. Foarte greu de deposedat. Gândea repede, simțea cea mai bună variantă de a ajunge la poartă.

Apropo de Pele, mi-a povestit Liță Dumitru despre înfruntarea lor de la Mondialul din 1970. Când a intrat mai tare la el, Pele l-a înjurat, l-a scuipat... Maradona cum a reacționat când i-ați băgat „materiale”?

Păi așa a reacționat și Maradona cu mine, cum a reacționat Pele cu Liță Dumitru. Tot așa, agresiv, și verbal, și în joc. L-am avut antrenor pe Liță Dumitru. De la el am învățat să bat loviturile libere.

„Înainte să-l întâlnesc pe Maradona, n-am dormit toată noaptea!”

V-a fost teamă înainte de acel meci cu Argentina din 1990, când ați aflat că trebuie să-l marcați?

Ei, am avut emoții. Nici n-am dormit toată noaptea înainte de meci. Am avut ceva frică, dar mă bazam pe calitățile mele fizice. Nu eram eu foarte bun pe partea tehnică, dar fizic stăteam cel mai bine din echipa noastră. Puteam să alerg două zile continuu! Asta mi-a dat încredere.

Da, am citit că erați primul la alergările de la Forban, ajungeați cu cinci minute înaintea celorlalți...

Da, tot timpul. Ajungeam la stadion și cu o oră înainte de antrenamente, rămâneam după... Când aveam un singur antrenament într-o zi, eu îl făceam și pe al doilea... Am dat totul pentru fotbal.

Și acum stați foate bine din punct de vedere fizic. Mergeți zilnic la sală, jucați tenis, fotbal...

Da, merg la sala de fitness, dar îmi place foarte mult să mă duc și pe terenul mare de otbal, să joc. Mai joc și pin municipiu la câte o echipă, amicale pe aici. Mai fac cu copiii antrenamente individuale, cu cei doi frați gemeni Ciurel. Mă implic, îmi place să lucrez, să fiu activ.

„Este nevoie de o strategie națională pentru sportul școlar!”

Ce le-ați transmite copiilor care nu pea mai fac sport acum?

În primul rând, le-aș spune părinților să îi ducă pe copii să facă sport. Ar trebui să fie o prioritate sportul în România. În școli, să se organizeze campionate, să atragă copiii către sport. Să existe competiții între școli, să meargă antrenori de la echipele din județ să-i urmărească. Păi când eram eu copil, nu existau atât de multe terenuri. Aveam terenul acela de bitum, care era cum era. Se organizau campionate între clase și la școala generală, și la liceu, apoi înte școli. Cred că și acum i-ar motiva pe copii astfel de competiții. Dar pentru asta trebuie făcută o strategie la nivel național. Dacă nu încep de mici să se obișnuiască cu efortul, de la 12-13 ani, atunci va fi foarte greu după 17 ani.

Nu mai au cum să ajungă la același nivel cu cei de afară.

âDa, nu mai pot recupera. V-am mai zis, afară trebuie să facă un efort dublu față de ce au făcut în România. Și apar accidentările, întinderile. Cam toți jucătorii români care au plecat afară în ultimii ani au avut sau au probleme cu accidentările.

„Messi, peste Ronaldo!”

V-am întrebat de Maradona și Pele, dar dintre Messi și Ronaldo pe cine considerați mai mare?

Pe Messi. Mult mai talentat. Ronaldo poate fi un exemplu de muncă pentru orice jucător de fotbal. Multe goluri date de Ronaldo sunt din penalty sau din 7-8 metri. Messi are multe acțiuni individuale luate de la 30-35 de metri. Clar un plus pentru Messi.

Meritat titlul mondial luat de Argentina?

âLa cum începuseră, nu. Dar pe parcurs s-a văzut că au jucat ca o echipă, și-au dorit foarte mult să câștige. L-am văzut pe Messi implicat la toate meciurile, așa cum nu l-am văzut de foarte mulți ani, de când era pe la Barcelona. Per total, au meritat.

S-a speculat că au fost ajutați de arbitraje. Sunteți de aceeași părere?

Că au fost ajutați? (râde) Nuuu! La un asemenea nivel... Am văzut și câte greșeli se fac și cu VAR-ul ăsta la toate nivelurile. Nu cred că au fost ajutați. Imposibil așa ceva.

„Campionatul României este foarte slab”

Noi când mai mergem la Mondiale?

Pfafff! Greu la Mondiale. Dacă se mărește numărul de echipe, poate să avem o șansă. La Europene, avem speranțe, dar și acolo e destul de greu. Campionatul nostru este foarte slab, iar cei care sunt prin străinătate joacă prin Serie B sau nu prea joacă.

Ce măsură ați lua în fotbalul românesc ca să mergem și noi spre bine, să progresăm?

La nivel de seniori, nu prea ai ce măsuri să iei, că ar dispărea mai multe echipe din Liga 1. Teenurile de joc ar trebui să fie bune, să existe condiții de antrenament ca la profesioniști... Dar de la copii și uniori, acolo ar trebui schimbat ceva.