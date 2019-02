"Nu el m-a dus la Standard, sa se stie!" Raspunsul de ultima ora al lui Rednic pentru Lucescu

Rednic isi doreste pace cu Lucescu. Spune ca nu-i va mai raspunde fostului sau antrenor.

Rednic n-a incercat sa ia legatura cu Lucescu dupa ultimul atac al acestuia. "Rednic ar trebui sa-mi pupe picioarele", a spus Lucescu.

Rednic spune ca n-a avut o relatie apropiata cu seful neoficial al Stelei din perioada comunista, Valentin Ceausescu, asa cum a declarat Lucescu.

"N-am vorbit cu Lucescu. E decizia lui daca nu mai vorbeste cu mine. El a inceput aceste discutii. Nu-l inteleg... Cred ca n-a citit declaratia mea. Am spus foarte clar ca am respect fata de el. Si noi, antrenorii, trebuie sa avem recunostinta fata de jucatorii care ne ajuta sa avem rezultate. Doua lucruri am de spus: la Standard m-a dus Ioan Becali, iar acasa la Valentin Ceausescu n-am fost niciodata. Valentin traieste, puteti sa-l intrebati. Nu mai vreau sa vorbesc, am un meci foarte important cu Sepsi", a spus Rednic.