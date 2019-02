EXCLUSIV | Bugetul real al unei echipe care se bate la Play Off in Liga I! Patronul lui Sepsi a dezvaluit toate sumele: "Acestea sunt salariile adevarate de la echipa"

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Patronul covasnenilor de la Sepsi OSK, formatie care se bate in ultimele etape ale sezonului regulat pentru calificarea in Play Off-ul Ligii I, a facut dezvaluiri interesante la PRO X. Intr-o interventie telefonica la Ora Exacta in Sport, Laszlo Dioszegi a spus care este bugetul real al echipei sale pentru sezonul 2018/19, dar si ce salarii se platesc la Sfantu Gheorghe.

Potrivit lui Dioszegi, Sepsi OSK are un buget de 4.000.000 euro pentru acest sezon, iar salariile sunt intre 2.000 euro pe luna si 10.000 euro pe luna. Un singur jucator ia 10.000 euro!

"Nicio tara sau niciun guvern nu poate sponsoriza o echipa de fotbal profesionist. Noi avem o academie si am primit niste bani pentru infrastructura. Dar e cu totul altceva, nici macar nu e vorba despre aceeasi asociatie. Echipa de fotbal nu primeste niciun forint, niciun euro. Toti banii au mers in construirea unor terenuri, doua de iarba si unul sintetic.

Sepsi are un buget in jurul a 4 milioane de euro in acest sezon. Nu e un buget mare in comparatie cu celelalte echipe. La echipa, un singur jucator are un salariu cu cinci cifre, adica 10.000 euro pe luna. In rest, niciunul nu are atat. Avem jucatori cu salarii de 2.000, 3.000, 4.000 si 5.000 euro", a spus Dioszegi la PRO X.

"Doar Craiova ne-a sunat pentru Tandia"

FCSB, prin vocea patronului Becali, s-a interesat in aceasta iarna de malianul Ibrahima Tandia, revelatia sezonului din Liga I si "creierul" celor de la Sepsi OSK. Interesul ros-albastrilor a ramas, insa, doar la nivel declarativ. In realitate, nimeni nu i-a cautat pe cei de la Sepsi pentru a se interesa de Tandia. O spune chiar patronul formatiei covasnene, Laszlo Dioszegi.

"Noi nu am primit nicio oferta concreta pentru Tandia. Doar de la Craiova am primit un telefon, insa atat. De la FCSB nu am primit nici macar telefon.

Noi avem foarte mare nevoie in momentul de fata de Tandia. El este creierul echipei si a facut un sezon excelent pana acum. Pana la vara nici prin gand nu ne mai trece sa-l vindem", a spus Laszlo Dioszegi la PRO X.

Dioszegi: "Cu o victorie la Voluntari eram cu un sfert de picior in Play Off"

Patronul celor de la Sepsi a trait o dezamagire in prima etapa din 2019. Infrangerea de la Voluntari l-a deceptionat. Cu o victorie, Sepsi era cu "un sfert de picior in Play Off", spune Dioszegi.

"In adancul inimii am crezut ca o sa castigam cu Voluntari. Daca bateam, eram cu un sfert de picior in Play Off", a mai spus el.