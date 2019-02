David Goffin a vorbit despre despartirea de Van Cleemput, noul antrenor al Simonei Halep

Thierry Van Cleemput s-a inteles cu Simona Halep dupa multi ani petrecuti alaturi de David Goffin.

David Goffin, locul 21 ATP, a acordat de curand un interviu in care a vorbit despre incheierea colaborarii cu fostul sau antrenor, Thierry Van Cleemput, tehnicianul belgian care o va antrena pe Simona Halep.

Goffin a explicat care au fost motivele din spatele deciziei de a se desparti de Van Cleemput. "Ne-am despartit deoarece e sfarsitul unui ciclu. Am ajuns la 28 de ani si cred ca am nevoie sa incerc altceva. O sa petrec o perioada singur. Vreau sa gasesc pe cineva care sa ma ajute cu jocul meu, dar nu va fi usor, pentru ca intervine personalitatea, experienta, modul in care vrea sa lucrez... Nu-mi fac insa griji. Am impresia ca sunt intr-o faza de reconstructie. Se intampla multe in capul meu: schimbarea antrenorului, sa-mi regasesc increderea... Nu e usor, pentru ca e clar ca-mi lipseste increderea in mine", a declarat fostul numar 7 ATP.

Simona Halep a anuntat recent ca va incepe colaborarea cu Van Cleemput odata cu turneul de la Doha, iar parteneriatul este permanent. Competitia de la Doha este programata in perioada 11-16 februarie.