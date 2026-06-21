Revoluție la PSV Eindhoven! Care sunt prioritățile campioanei Olandei și ce se întâmplă cu Dennis Man

Revoluție la PSV Eindhoven! Care sunt prioritățile campioanei Olandei și ce se întâmplă cu Dennis Man Fotbal extern
SPORT.RO
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PSV pregătește o campanie intensă de transferuri după un nou titlu, iar viitorul lui Dennis Man sub comanda antrenorului Peter Bosz rămâne incert.

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Dennis ManEredivisiepsv
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Gruparea din Eindhoven domină fotbalul din Țările de Jos, trecându-și în palmares al treilea titlu consecutiv în Eredivisie. Succesul atrage inevitabil atenția asupra jucătorilor de bază, iar antrenorul Peter Bosz și directorul sportiv Earnest Stewart au mult de muncă în această vară pentru a menține echipa la un nivel competitiv, atât pe plan intern, cât și în Liga Campionilor.

Vara trecută, Stewart a folosit peste 60 de milioane de euro din buget pentru a consolida fiecare compartiment. Totuși, nu toate investițiile au dat randamentul așteptat. În acest context, situația internaționalului român Dennis Man este una delicată. Adus ca o soluție pentru flancul drept al ofensivei, românul nu a reușit deocamdată să devină un titular incontestabil în viziunea tactică a lui Peter Bosz. Poziția sa în primul „11” rămâne nesigură, mai ales că PSV plănuiește o remaniere importantă a lotului.

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Dennis Man / Imago Images.
Dennis Man / Imago Images.
Dennis Man / Getty Images.
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Prioritățile olandezilor pe piața de mercato

Campioana Olandei a stabilit o listă clară de priorități pentru această fereastră de mercato, axată în principal pe acoperirea golurilor lăsate de plecările iminente.

În primul rând, PSV caută un înlocuitor pentru mijlocașul Joey Veerman. Acesta poate părăsi clubul pentru o sumă cuprinsă între 20 și 25 de milioane de euro, fiind monitorizat de mai multe echipe de top din Serie A și Premier League. O situație similară se regăsește și în flancurile apărării, unde Sergiño Dest are o clauză de reziliere accesibilă, atrăgând interesul unor granzi precum Bayern Munchen și Juventus.

O altă vulnerabilitate identificată de staff-ul tehnic este centrul defensivei. Deși a marcat peste 100 de goluri în campionat, PSV a încasat 45, dovedind fragilitate în meciurile cu miză. Jurnaliștii de la Voetbalzone scriu că olandezii îl vizează pe tânărul Emmanuel Mbemba de la PSG pentru a securiza această zonă.

Nu în ultimul rând, compartimentul ofensiv și linia mediană necesită întăriri urgente. Ricardo Pepi a absentat mult din cauza problemelor medicale, iar Alassane Plea nu reprezintă o soluție pe termen lung, forțând clubul să caute un nou atacant central. Totodată, absența de lungă durată a lui Jerdy Schouten, cauzată de o ruptură de ligamente încrucișate, alături de transferul iminent al lui Ismael Saibari la Bayern Munchen pentru aproximativ 50 de milioane de euro, obligă conducerea de pe Philips Stadion să mute decisiv pe piața transferurilor în săptămânile următoare.

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