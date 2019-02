MARIUS COPIL - FERNANDO VERDASCO 0-1 LIVE | Copil vrea o noua minune dupa victoria cu Wawrinka la Sofia

Urmareste cele mai tari faze ale meciului dintre Marius Copil si Fernando Verdasco pe www.sport.ro, facebook.com/www.sport.ro si in aplicatia Sport.ro!

MARIUS COPIL - FERNANDO VERDASCO LIVE!





0-1 Verdasco incepe bine si isi castiga serviciul fara emotii.

14:10 A inceput meciul dintre Marius Copil si Fernando Verdasco de la Sofia. Spaniolul serveste.

Marius Copil, cel mai bine clasat roman din clasamentul ATP la simplu (56 ATP), il va intalni pe Fernando Verdasco, locul 26 ATP, in optimi la turneul de la Sofia, dotat cu premii totale in valoare de 524.340 euro.

Cei doi nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul masculin de tenis. In varsta de 35 de ani, ibericul, favorit 6 al competitiei din Bulgaria, a avut nevoie de doar 51 de minute pentru a trece in primul tur de bulgarul Alexandar Lazarov (21 de ani), beneficiarul unui wild card, scor 6-2, 6-1.

Marius Copil, victorie de senzatie cu Wawrinka!



Marius Copil, finalist la editia precedenta a turneului de la Sofia, a produs supriza si l-a invins in primul tur pe elvetianul Stanislas Wawrinka (57 ATP), scor 3-6, 7-6 (5), 6-4.

Verdasco, ocupantul locului 7 ATP in 2009, a cucerit in intreaga cariera 7 titluri ATP, ultimul fiind cucerit in 2016, la Bucuresti. Partida dintre Copil si Verdasco este programata a doua pe terenul central din Sofia, dupa meciul dintre Brands si Klizan.