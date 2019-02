Raspunsul lui Cardiff dupa ce Nantes a cerut cele 20.000.000 euro pentru Sala! Reactia omului cu banii de la formatia galeza: "Sa aratam mai mult respect familiei"

Nantes i-a cerut lui Cardiff banii pentru transferul lui Emiliano Sala, jucator presupus mort in accidentul aviatic petrecut deasupra Canalului Manecii.

"Banii sau va reclamam la FIFA si TAS". Asa a sunat mesajul transmis de oficialii lui Nantes celor de la Cardiff, intr-un moment in care trupul neinsufletit al lui Emiliano Sala nici macar nu a fost scos din apa. Se presupune ca fotbalistul si-a pierdut viata in accidentul aviatic petrecut deasupra Canalului Manecii, in urma cu 13 zile.

Patronul lui Cardiff City, Mehmet Dalman, a reactionat in presa engleza. Acesta le-a transmis omologilor sa arate mai mult respect fata de familia fotbalistului in primul rand.

Nantes cere aproximativ 20 de milioane de euro in schimbul transferului si argumenteaza ca acesta fusese inregistrat in momentul disparitiei lui Sala. Argentinianul se pozase deja in tricoul formatiei galeze.

"Tot ce pot sa va spun acum, desi este un subiect sensibil, este ca cele aparute in presa sunt adevarate. Sincer sa fiu, nu prea vreau sa spun mai multe. Trupul nici macar nu a fost recuperat!

Cu totii ar trebui sa aratam mai mult respect fata de familia lui Emiliano. Este prea devreme sa vorbim despre altceva decat despre el!

Vom plati atunci cand va veni momentul.



Cardiff nu a afirmat niciun moment ca nu va plati banii", a spus Dalman.

Un cadavru neidentificat a fost scos deja din apa

Joi dimineata, autoritatile britanice au anuntat ca un cadavru a fost scos din epava avionului prabusit in apa. Acesta a fost transportat la mal si trimis medicilor legisti pentru expertiza.