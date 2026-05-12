E oficial: arabii au publicat fotografia și au anunțat numele echipei pe care Olăroiu o va pregăti până în 2027

Pe cât de discret a fost în fotbalul românesc, în ultimii mulți ani, fiind incompatibil cu anumite lucruri neplăcute care se petrec la noi, pe atât de prezent în viața sportivă și socială din Emirate a fost Cosmin Olăroiu.

Pe lângă performanțele sale istorice în această țară, la nivel de cluburi, Oli a devenit și o figură apreciată printre localnici datorită implicării sale în diferite acțiuni și evenimente extra fotbalistice. Sport.ro a arătat aici gestul admirabil al românului cu ocazia Ramadanului, dar și mesajul sale de încurajare pentru populație, după începerea războiului din zona Golfului Persic.

Punând toate aceste lucruri cap la cap, ne dăm seama de ce Federația de Fotbal din Emirate l-a instalat pe Oli la cârma primei reprezentative din mai 2025. Și, chiar dacă românul a intenționat să plece, după ratarea calificării la Mondiale, forul de la Abu-Dhabi a tras de Oli, convingându-l să-și ducă mandatul mai departe.

Și, totuși, nu mai departe de data de 29 aprilie, presa din Emirate a speculat, încă o dată, că Olăroiu ar fi pe picior de plecare. De această dată, tentat de o revenire la „prima dragoste“: munca de antrenor la nivel de cluburi, cea care i-a ocupat tot timpul în ultimii 20 și ceva de ani și care i-a oferit satisfacții imense.