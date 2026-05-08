Olăroiu, direct în istorie: arabii au publicat cifrele contractului său fără egal

Al-Ain, cu românul Adrian Șut (27 de ani) în lot, tocmai a devenit noua campioană a Emiratelor. În presa locală însă, după acest rezultat, numele unui alt român a ajuns în prim-plan. Vorbim despre Cosmin Olăroiu (56 de ani).

Actualul selecționer al Emiratelor a fost instalat în fruntea primei reprezentative pentru că e cel mai de succes antrenor din istoria țării la nivel de cluburi. Concret, Oli are 16 trofee cucerite cu Al-Ahli Dubai (Shabab Al-Ahli de acum), Al-Ain și Sharjah. Iar între 2012 și 2016, prima ligă din Emirate a fost câștigată de echipele pregătite de Olăroiu în patru din cele cinci ediții, după cum se poate vedea mai jos.