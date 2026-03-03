Cosmin Olăroiu a plecat din România, în 2007, când a lăsat Steaua (n.r. – FCSB-ul de acum) pentru a semna cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită). Și de atunci, Oli nu s-a mai uitat înapoi!

Datorită rezultatelor sale excelente, oriunde a lucrat în Asia, românul a devenit un tehnician cu o cotă impresionantă, mai ales în Orientul Mijlociu. Aici, după șederea sa la Riad, a mai lucrat în Qatar și în Emiratele Arabe Unite. Aceasta a doua țară avea să-i devină însă „a doua casă“. Pentru că Oli s-a stabilit la Dubai și a devenit antrenorul cu cele mai bune rezultate din istoria fotbalului intern.

E suficient să amintim că, în Emirate, Oli a cucerit 16 trofee cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah, ca să înțelegem statutul pe care românul l-a dobândit, în această țară. De altfel, performanțele sale formidabile, la nivel de cluburi, l-au propulsat de anul trecut în funcția de selecționer al Emiratelor.

Olăroiu, calm în fața războiului din Orientul Mijlociu

Chiar dacă a avut semnale clare că zona Golfului Persic e în „fierbere“ și ar fi avut posibilitatea să se întoarcă în România, Cosmin Olăroiu și-a văzut de viață, în Emirate. Unde e și acum, la Dubai, alături de soția și băiatul său.

În ciuda bombardamentelor iraniene, ca o ripostă la atacul lansat de Israel și Statele Unite, Oli își vede de viață și de activitatea profesională. Mai ales că, spre sfârșitul lunii, are primele două meciuri din 2026 cu naționala Emiratelor. La Abu-Dhabi, reprezentativa arabă va întâlni Armenia (26 martie) și Insulele Comore (30 martie). Echipa națională a Emiratelor va efectua un stagiu de pregătire, în vederea celor două amicale, între 23 – 30 martie, tot la Abu-Dhabi.

Înaintea acestor partide și, în lumina ultimelor evenimente din regiune, Olăroiu a avut un mesaj de încurajare pentru cetățenii din Emirate.

„Noi am ales această țară și rămânem alături de ea“, a scris Oli pe o fotografie în care se vede steagul Emiratelor Arabe Unite și o clădire emblematică pentru această țară, Burj Khalifa din Dubai.