Zarurile au fost aruncate! Peste cine a dat naționala lui Cosmin Olăroiu la tragerea la sorți pentru Cupa Asiei 2027

Naționala Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost repartizată în Grupa E și are o misiune clară: câștigarea primului trofeu continental.
Emiratele Arabe Unite se vor lupta pentru un loc în fazele eliminatorii cu selecționatele din Coreea de Sud, Vietnam și câștigătoarea barajului dintre Liban și Yemen.
Parcursul din faza grupelor va începe pe 11 ianuarie, într-un meci contra Vietnamului, disputat pe stadionul Regele Abdullah din Jeddah. Ulterior, pe 15 ianuarie, trupa lui Olăroiu va juca împotriva Yemenului sau Libanului, pe Kingdom Arena din Riad. Faza grupelor se va încheia cu un duel de calibru pe 20 ianuarie, când Emiratele Arabe Unite vor înfrunta Coreea de Sud pe arena Universității Regele Saud, tot în Riad. Repartizarea echipelor s-a făcut pe baza clasamentului mondial, naționala Emiratelor făcând parte din a doua urnă valorică, aflându-se pe locul 68 la nivel global.
Presiune uriașă pentru primul titlu continental
Așteptările sunt ridicate, iar presa locală subliniază presiunea și importanța acestui turneu pentru selecționerul român.
„Pe umerii lui Cosmin cade responsabilitatea de a îndeplini așteptările fanilor care speră să vadă echipa națională revenind în forță pe scena continentală”, a transmis publicația arabă Mes7at cu privire la misiunea tehnicianului.
Turneul din 2027 reprezintă o șansă de revanșă pentru arabi, care au ratat la limită calificarea la Cupa Mondială din 2026. Mai mult, echipa caută să șteargă impresia lăsată de eliminarea din sferturile de finală ale precedentei ediții a Cupei Asiei, suferită în fața Tadjikistanului. Obiectivul suprem stabilit de oficiali este cucerirea trofeului, o performanță istorică pentru fotbalul din Emirate, care are în palmares doar o finală pierdută pe teren propriu în 1996 și o prezență în penultimul act din 2019.