Zarurile au fost aruncate! Peste cine a dat naționala lui Cosmin Olăroiu la tragerea la sorți pentru Cupa Asiei 2027

Naționala Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost repartizată în Grupa E și are o misiune clară: câștigarea primului trofeu continental.

Emiratele Arabe Unite se vor lupta pentru un loc în fazele eliminatorii cu selecționatele din Coreea de Sud, Vietnam și câștigătoarea barajului dintre Liban și Yemen.

Parcursul din faza grupelor va începe pe 11 ianuarie, într-un meci contra Vietnamului, disputat pe stadionul Regele Abdullah din Jeddah. Ulterior, pe 15 ianuarie, trupa lui Olăroiu va juca împotriva Yemenului sau Libanului, pe Kingdom Arena din Riad. Faza grupelor se va încheia cu un duel de calibru pe 20 ianuarie, când Emiratele Arabe Unite vor înfrunta Coreea de Sud pe arena Universității Regele Saud, tot în Riad. Repartizarea echipelor s-a făcut pe baza clasamentului mondial, naționala Emiratelor făcând parte din a doua urnă valorică, aflându-se pe locul 68 la nivel global.