Cosmin Olăroiu pare că a găsit „elixirul tinereții“. Pentru că, în comparație cu acum un an, e alt om din punct de vedere fizic.

„Secretul“ lui Oli? După ce în primii mulți ani ai carierei sale și-a alocat prea puțin timp, acum situația s-a schimbat. Eliberat de povara unui mandat la o echipă de club, consumator de timp în permanență, Olăroiu a devenit selecționerul Emiratelor din mai 2025. Și, după un start extrem de solicitant, în perioada mai – decembrie, ulterior, programul românului a devenit mai liber. Pentru că, exceptând cantonamentul din luna martie, prima reprezentativă n-a avut vreo acțiune, în 2026.

Pe fondul acestei situații, Oli s-a ocupat și de el. În sensul că a început să aibă o dietă echilibrată, să facă sală, dar și antrenamente de arte marțiale. Rezultatul? Un om întinerit, cu mai puține kilograme și mai multă energie.