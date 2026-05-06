VIDEO Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile

Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tehnicianul de 56 de ani a rămas în Emiratele Arabe Unite, într-o perioadă în care mulți străini au părăsit țara pe fondul situației explozive din Orientul Mijlociu.

TAGS:
Cosmin OlaroiuEmiratele Arabe Uniteromanii din zona araba
Din articol

Cosmin Olăroiu pare că a găsit „elixirul tinereții“. Pentru că, în comparație cu acum un an, e alt om din punct de vedere fizic.

Secretul“ lui Oli? După ce în primii mulți ani ai carierei sale și-a alocat prea puțin timp, acum situația s-a schimbat. Eliberat de povara unui mandat la o echipă de club, consumator de timp în permanență, Olăroiu a devenit selecționerul Emiratelor din mai 2025. Și, după un start extrem de solicitant, în perioada mai – decembrie, ulterior, programul românului a devenit mai liber. Pentru că, exceptând cantonamentul din luna martie, prima reprezentativă n-a avut vreo acțiune, în 2026.

Pe fondul acestei situații, Oli s-a ocupat și de el. În sensul că a început să aibă o dietă echilibrată, să facă sală, dar și antrenamente de arte marțiale. Rezultatul? Un om întinerit, cu mai puține kilograme și mai multă energie.

Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite

  • Olaroiu
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cosmin Olăroiu, invitat VIP la finala Cupei Ligii

Vineri, cu ocazia finalei Cupei Ligii, meci în care s-au întâlnit Al-Ain și Al-Wahda, la Abu-Dhabi, Cosmin Olăroiu și-a făcut apariția pe stadion, alături de translatorul său, Hussein, dar și oamenii din stafful său, Gabriel Caramarin și Cătălin Necula.

Foarte popular în Emirate, Oli a fost solicitat pentru poze și autografe, după care și-a ocupat locul în tribuna VIP, de unde a urmărit atât spectacolul de dinaintea meciului, cât și partida care a avut nevoie de prelungiri pentru a desemna câștigătoarea trofeului. Al-Wahda a triumfat după executarea loviturilor de departajare.

Publicitate

Imaginile de aici, cu un Oli bine dispus și într-o formă fizică foarte bună, vorbesc de la sine despre transformarea antrenorului român, în ultimul an.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
ARTICOLE PE SUBIECT
Se pregătește oferta pentru Cosmin Olăroiu: "Multe milioane pe an!"
Se pregătește oferta pentru Cosmin Olăroiu: "Multe milioane pe an!"
Olăroiu, decizie radicală sub bombardamente: dezvăluirea arabilor
Olăroiu, decizie radicală sub bombardamente: dezvăluirea arabilor
Filmare superbă cu Olăroiu, virală în Emirate: „Să fim mândri de omul ăsta!“
Filmare superbă cu Olăroiu, virală în Emirate: „Să fim mândri de omul ăsta!“
ULTIMELE STIRI
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"
Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist gratis din Superligă!
Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist gratis din Superligă!
Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!
Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!
Arteta, în al nouălea cer după calificarea lui Arsenal în finala Champions League: "Pur și simplu o nebunie!"
Arteta, în al nouălea cer după calificarea lui Arsenal în finala Champions League: "Pur și simplu o nebunie!"
Simeone, discurs plin de fairplay după ce Atletico a ratat calificarea în finala UCL. Ce a spus despre cea mai controversată fază
Simeone, discurs plin de fairplay după ce Atletico a ratat calificarea în finala UCL. Ce a spus despre cea mai controversată fază
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A

Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament



Recomandarile redactiei
Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!
Coman, în fața loviturii carierei sale: 4,500,000 de dolari!
Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist gratis din Superligă!
Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist gratis din Superligă!
Simeone, discurs plin de fairplay după ce Atletico a ratat calificarea în finala UCL. Ce a spus despre cea mai controversată fază
Simeone, discurs plin de fairplay după ce Atletico a ratat calificarea în finala UCL. Ce a spus despre cea mai controversată fază
Spaniolii, la pământ după eliminarea lui Atletico, acuză o greșeală gravă de arbitraj: „Blestemata Liga Campionilor. Ce durere!”
Spaniolii, la pământ după eliminarea lui Atletico, acuză o greșeală gravă de arbitraj: „Blestemata Liga Campionilor. Ce durere!”
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"
Alte subiecte de interes
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Cosmin Olăroiu a ajuns la capătul răbdării: "Sincer, m-am săturat!"
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Olăroiu a pierdut Supercupa! Eșec umilitor după ce a condus cu 2-0
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
CITESTE SI
Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

stirileprotv Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

stirileprotv Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

stirileprotv Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!