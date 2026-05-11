Tehnicianul de 56 de ani a participat la un eveniment major, în weekend, unde a întâlnit alți doi selecționeri cu care s-a tot intersectat, în ultima perioadă, din diferite motive.

Cosmin Olăroiu rămâne selecționerul Emiratelor, deși presa din această țară a speculat, chiar recent, pe seama plecării sale din dorința de a prelua o formație de club. Deocamdată însă, românul își continuă mandatul la prima reprezentativă, unde a fost instalat, în mai 2025.

Iar sâmbătă, Oli a fost, la Riad (Arabia Saudită), unde a reprezentat naționala Emiratelor la tragerea la sorți pentru Cupa Asiei din 2027 (Arabia Saudită, 7 ianuarie – 5 februarie). Aici, „albii“ au nimerit într-o grupă dificilă, după cum Sport.ro a arătat aici.

Olăroiu s-a fotografiat cu selecționerul care l-a învins în drumul spre Mondiale

Cu ocazia tragerii la sorți de la Riad, Cosmin Olăroiu a făcut și o fotografie de colecție. În cadrul de mai jos, se poate vedea cum selecționerul Emiratelor apare zâmbitor, alături de australianul Graham Arnold (foto, stânga) și de iranianul Amir Ghalenoei.

Primul e selecționerul Irakului și a învins chiar naționala Emiratelor, în barajul asiatic de calificare pentru CM 2026. După dubla câștigată în fața „albilor“, naționala Irakului a avansat la barajul intercontinental din martie, unde a învins Bolivia, scor 2-1, și a obținut biletele pentru turneul final.

Amir Ghalenoei, selecționerul Iranului, e, de asemenea, un bun prieten al lui Cosmin Olăroiu. Cei doi s-au și duelat de mai multe ori, pe vremea când erau la echipe de club, în cadrul Ligii Campionilor Asiei. 

Olăroiu despre rezultatul tragerii la sorți: „Emoții mari“

După ce a aflat adversarele Emiratelor din grupa E a Cupei Asiei, Oli a analizat rezultatul tragerii la sorți de la Riad.

Sunt emoții mari, în astfel de momente. Fiecare echipă speră să pice în cea mai bună grupă. Dar e imposibil să vorbești despre grupe ușoare sau dificile, pentru că toate echipele au un nivel ridicat, iar competiția va fi complicată pentru toată lumea. Misiunea noastră va fi dificilă, fiindcă vom întâlni Coreea de Sud, o pretendentă la trofeu“, și-a început Oli analiza.

Acesta s-a referit și la reprezentativa pe care o pregătește din mai anul trecut.

Naționala Emiratelor a devenit mai puternică, odată cu trecerea timpului. Și sperăm să atingem forma optimă, astfel încât visul nostru să devină realitate, odată cu startul turneului final“, a încheiat tehnicianul de 56 de ani.

