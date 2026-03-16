Cosmin Olăroiu e, probabil, cel mai bun ambasador din lumea sportului pe care l-a avut România în zona Golfului Persic, în ultimii mulți ani.

Ajuns în Orient, în 2007, la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), Oli a lucrat, ulterior, în Qatar și în Emirate, dar a avut o „escapadă“ și în China, unde a cucerit titlul cu Jiangsu Suning. Totuși, țara care a devenit „a doua casă“ pentru Olăroiu e cea în care stă de cei mai mulți ani. Vorbim despre Emiratele Arabe Unite. Aici, tehnicianul de 56 de ani a scris istorie din 2011 încoace! Pentru că a devenit antrenorul cu cele mai multe trofee câștigate, 16 la număr, cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah.

Cu un asemenea bilanț, fostul antrenor al FCSB-ului a fost răsplătit, în mai 2025, când arabii l-au numit selecționer. Această postură l-a apropiat pe Oli și mai mult de Emiratele Arabe Unite.

Olăroiu le-a distribuit mâncare muncitorilor care țin post

În ultimele săptămâni, de când a început războiul din Orientul Mijlociu, Olăroiu s-a remarcat printr-o serie de gesturi superbe. Mai întâi, le-a sărit în ajutorul elevilor români blocați în Dubai. Apoi, s-a viralizat mesajul său de susținere pentru Emirate. Iar acum, o filmare cu Oli s-a viralizat pe plan local.

În imaginile de aici, se vede cum Olăroiu și-a umplut portbagajul mașinii cu pachete de mâncare. Pe care le-a distribuit muncitorilor din apropierea unei moschei cu puțin timp înainte de „Iftar“. Vorbim despre acel moment al zilei, la apus, când musulmanii „desfac“ postul pe durata Ramdan-ului.

Gestul lui Olăroiu, de a le oferi muncitorilor mâncare din portbagajul mașinii sale, a fost foarte apreciat în Emirate.

„Acest om e unul dintre noi. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei noastre. Dragostea și atașamentul lui pentru această țară sunt imense. Să fim mândri de omul ăsta“, a notat un comentator pe rețelele de socializare.

Jurnalistul Ali Al-Dhabiani a distribuit, la rândul său, filmarea cu Olăroiu: „Cosmin e recunoscut pentru faptul că e un om bun în adevăratul sens al cuvântului. E admirabil cum se implică, periodic, în diferite acțiuni sociale“.

Și publicația Al-Bayan, cea mai importantă din Emirate, a avut un articol dedicat gestului făcut de tehnicianul român. „Cosmin are un loc special în inimile noastre. De când e la noi, a ținut să-și pună amprenta, nu doar asupra fotbalului, ci să se integreze și în comunitatea noastră. Fără îndoială, în acest fel, Cosmin a devenit unul dintre cel mai iubiți antrenori străini din istoria fotbalului din Emirate“, a remarcat sursa citată.