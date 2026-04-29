Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!

Amir Kiarash
Tehnicianul de 56 de ani revine la prima sa dragoste: munca de antrenor la o echipă de club.

Mandatul lui Cosmin Olăroiu, ca selecționer al Emiratelor Arabe Unite, e pe cale să se încheie după un an. De fapt, dacă ar fi fost după Oli, probabil, această aventură s-ar fi încheiat mai devreme, după FIFA Arab Cup din decembrie. Atunci însă, românul a fost convins de șefii federației să-și ducă munca mai departe.

De la începutul anului, Olăroiu a avut o singură acțiune cu prima reprezentativă a Emiratelor. Vorbim despre cantonamentul din martie, la Abu-Dhabi, unde românul a programat două meciuri-școală și a preferat să vadă noii jucători pe care i-a convocat. Din câte se pare însă, perspectivele naționalei Emiratelor nu l-au convins pe Oli că merită să stea pe bancă la cele două turnee care urmează: Arab Cup (Jeddah, 23 septembrie – 6 octombrie) și Cupa Asiei (Arabia Saudită, 7 ianuarie – 5 febeuarie).

Cosmin Olăroiu, cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului din Emirate

Olăroiu își va rezilia contractul și va prelua o echipă din Dubai sau Abu-Dhabi

Potrivit ultimelor informații din zona arabă, Cosmin Olăroiu își va rezilia contractul cu Federația din Emirate. În acest context, șefii fotbalului din această țară ar fi identificat deja trei candidați pentru postul de selecționer. Doi dintre ei vor deveni liberi de contract după Mondialul din 2026 (11 iunie – 19 iulie), în timp ce al treilea e portughezul Paulo Sousa (55 de ani), actualmente antrenor la campioana Emiratelor, Shabab Al-Ahli. Acesta e și principalul favorit pentru preluarea naționalei.

În ceea ce îl privește pe Oli, românul are oferte de la echipe puternice din Dubai și Abu-Dhabi. Arabii susțin că actualul selecționer va primi un contract cu șase zerouri la coadă, în condițiile în care, în ultimii ani, salariul său n-a scăzut sub 5 milioane de dolari pe sezon!

Olăroiu a ajuns la acest statut, de antrenor plătit „regește“, grație rezultatelor sale excelente. De când a plecat din țară, în 2007, românul a cucerit peste 20 de trofee în țările în care a lucrat: Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite și China.

În Emirate, Oli e cel mai de succes antrenor din istoria fotbalului intern, cu 16 trofee câștigate cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah.

