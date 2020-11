Dezvaluiri incredibile despre perioada petrecuta de Maradona in Italia: "Napoli era orasul lui! Daca voia sa intre cu avionul plin de droguri, intra!"

Unul dintre cei mai mari fotbalisti din toate timpurile, Diego Armando Maradona, a incetat din viata la 60 de ani.

Fostul agent FIFA Ioan Becali, care are foarte multe legaturi in Italia si care chiar a trait o perioada in Napoli, a dezvaluit cat de iubit si de respectat era "El Pibe D'Oro" in orasul de langa Vezuviu.

"Eu am prins anii cand Maradona daca voia sa intre cu avionul plin de droguri intra cu un avion plin de droguri la Napoli! Am stat acolo si stiu foarte bine. Acolo orice comandant si orice carabinier cand il vedeau pe Maradona se inchinau si se puneau in genunchi sa-l primeasca. A fost peste Messi si Pele.

Eu cred ca Maradona e mai mare decat Messi si decat Pele! A fost tineretea mea. "La mano de Dios". E mana lui Dumnezeu! Mai spune-mi alt jucator... Un jucator incredibil! Napoli era orasul lui. El are probleme cu fiscul italian, vine in Italia cu ceasuri de 100.000 pe mana si nu-l deranjeaza nimeni. Si Sophia Loren, pentru o suma infinit de mica, a facut doua luni de puscarie. Ii cantau cate 200 de oameni serenade seara la fereastra. Puscaria era in oras", a spus Ioan Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Cariera lui Maradona a fost afectata de problemele cu drogurile si cu alcoolul, fiind chiar suspendat pentru o perioada totala de 3 ani din cauza consumului de droguri.

Fostul fotbalist al lui Napoli a fost chiar arestat in Argentina in 1991 pentru posesie si distribuie de substante interzise, dar a scapat doar cu 14 luni de inschisoare cu suspendare.