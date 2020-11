Golul care s-a lasat asteptat! :) Prima reusita a lui Hazard pentru Real in Champions League a venit din penalty! Nu mai inscrisese de 3 ANI in Liga

Atacantul belgian nu a trecut prin cea mai buna perioada a carierei de cand s-a transferat la Real Madrid. Macinat de accidentari, Hazard a stat in afara terenului 253 de zile din 2019 pana in prezent.

Cu 27 de partide acumulate in tricoul madrilenilor, belgianul are in cont doar 3 reusite si 7 pase de gol.

Cea de-a treia a venit in aceasta seara, bifand astfel si primul sau gol in Champions League pentru Real Madrid, dintr-un penalty obtinut de Nacho.

Eden Hazard puts Real Madrid 1-0 up, his second goal of the season.

