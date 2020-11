Poate pleca in cele din urma Petrescu de la CFR? Jurnalistii scotieni il considera pe antrenorul roman o posibila varianta pentru banca lui Celtic!

CFR Cluj nu trece prin cea mai buna perioada in Liga 1.

Echipa antrenata de Dan Petrescu a pierdut ultimele doua meciuri de pe teren propriu in Liga 1, 1-2 cu Gaz Metan si 0-1 cu UTA Arad.

Dupa infrangerea in fara mediesenilor, antrenorul de 52 de ani a declarat ca vrea sa plece de la campioana Romaniei, in principal din cauza modului in care echipa sa este arbitrata, dar si din cauza ca nu ii erau adusi fotbalistii pe care ii dorea.

Astfel, in ultimele saptamani s-au vehiculat mai multe posibile destinatii pentru Petrescu, in mare parte din zona Golfului.

Se pare insa ca antrenorul clujenilor a starnit interesul si unui club de legenda al Europei. Jurnalistul scotian Hamish Carton il considera pe roman drept un posibil inlocuitor al lui Neil Lennon, in cazul in care acesta va fi demis.

"Petrescu este inca la CFR Cluj, o echipa pe care o stim foarte bine, pentru ca am jucat impotriva lor de patru ori. Am vazut cum echipa lui a socat efectiv in meciurile cu Lazio si Rennes in stagiunea trecuta, ba chiar a fost la un pas sa o elimine pe Sevilla. Pare clar ca au jucat mult mai bine decat noi in Europa League si au ajuns si mai departe datorita lui, cu un buget mult mai mic. A castigat trei titluri in Romania, dar nu totul e perfect pentru Dan Petrescu in acest moment la Cluj. Daca Lennon va fi demis, probabil ca nu este o varianta rea petru Celtic", a explicat Carton intr-unul din podcasturile sale.