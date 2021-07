Hotul care a incercat sa ii fure masina a devenit victima! Ce probleme ii poate cauza lui El Shaarawy certificatul medico-legal scos de raufacator

Gestul facut de jucatorul Romei il poate costa scump.

In luna februarie a acestui an, El Shaarawy se afla acasa la Alessio Cerci, fostul lui coleg de la AC Milan, si se juca pe PlayStation, cand extrema a vazut prin fereastra un barbat care incerca sa ii sparga geamul de la Lamborghini, incercand sa ii fure masina. Fotbalistul a actionat si s-a dus sa isi apere bolidul. In cele din urma, faptasul a fost ridicat de autoritati si condamnat in luna mai, la un an si patru luni de inchisoare pentru furt.

Insa, la aproape doua luni, rolurile s-au inversat. Raufacatorul l-a reclamat pe El Shaarawy la Parchetul din Roma pentru ca i-a cauzat leziuni. A prezentat si un raport medical in care dovedeste ca a avut o dubla fractura: la coasta si la picior.

Avocatul fotbalistului tine sa reaminteasca ca cel care l-a reclamat pe jucatorului Romei a fost acuzat de furt. De asemenea, a dezvaluit ca Shaarawy va fi supus unui interogatoriu la finalul lunii iulie, care va solutiona ancheta.

"Acuzatul este o persoana care i-a furat masina, el poarte spune orice, dar trebuie sa se verifice. Si Stephan va spune ce s-a intamplat, atunci cand este stabilit interogatoriul, care va avea loc cu siguranta pana la sfarsitul lunii iulie", a dezvaluit aparatorul jucatorului de la AS Roma, potrivit tuttosport.

Daca investigatia ar confirma marturia hotului, pe langa prejudiciile pe care va trebui sa i le achite, El Shaarawy risca sa i se intocmeasca dosar penal.