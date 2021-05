Alibec, "pradat" de hoti in Turcia! Poveste incredibila relatata de Marius Sumudica! "A facut ruptura din cauza asta!"

Fost antrenor al atacantului la Astra, Marius Sumudica a povestit un episod incredibil trait de Alibec in Turcia.

Sumudica are o relatie apropiata cu Denis Alibec, dupa ce au castigat impreuna campionatul la Astra in urma cu ceva timp, iar antrenorul a povestit o intamplare halucinanta care i s-a intamplat jucatorului roman in acest sezon din Turcia. Romanul de la Kayserispor s-a trezit cu hotii in plina strada si a fost nevoit sa fuga, iar din cauza aceasta i-a recidivat accidentarea de la care se recupera in acel moment. "

Denis, cand era in vana in Turcia si isi revenise si marcase vreo doua jocuri la rand, a avut ghinionul sa faca o ruptura, a trebuit sa se opereze si, ca sa vezi cum e soarta asta, ma intalnesc cu el la jocul cu Kayseri si imi spune: «Domn’ profesor, sa iti spun ce am patit!». Iesise de doua zile din operatie, era in recuperare, fiindca acolo faci recuperare vreo 6-7 zile.

Se operase in Spania si zice: 'Cand am iesit odata de acolo…', l-au urmarit niste hoti sau nici nu stiu cum sa ii numesc si au vrut sa ii fure ceasul si saracul ca sa fuga… El nu avea voie sa faca efort si a trebuit sa fuga sa ajunga intr-o zona mai populata si i-a recidivat acea problema. Ca sa vezi ce ghinion! Si a pierdut sezonul.



Acum, era bine si cu acest presezon in care se va pregati va intra in paine si sunt sigur ca va fi unul dintre cei mai buni atacanti din Turcia, pentru ca are calitate. Mi-a povestit ce s-a intamplat. L-au vazut, avea un ceas mai de valoare, au vrut sa il deposedeze de ceas. In prima instanta, uiti de ceea ce se intampla, vrei sa fugi si el nu avea voie sa faca efort", a povestit Marius Sumudica, la Prosport.