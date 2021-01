Ghinion pentru unul dintre colegii lui Ronaldo! Hotii i-au spart casa in timp ce el juca in Cupa Italiei! Ce i-au furat 

Mijlocasul american, Weston McKennie, a avut parte de o supriza neplacuta cand s-a intors acasa, dupa meciul din Cupa, cu Spal.

Juventus s-a impus cu 4-0 in sferturile Cupei Italiei in fata celor de la Spal, dar pentru Weston McKennie au fost si vesti proaste.

Conform Sky Sports Italia, fotbalistul a gasit geamul de la baie fortat, iar in momentul in care a constatat ca ii lipsesc mai multe bunuri, printre care haine, incaltaminte sport, dar si alte bunuri, a realizat ca a fost victima unor infractori.

Autoritatile locale au demarat o ancheta si, din primele informatii, se pare ca a fost vorba despre doi hoti, a caror identitate este inca necunoscuta.

In ciuda acestui ghinion, din punct de vedere sportiv pentru McKennie lucrurile merg din ce in ce mai bine, iar adaptarea sa in Italia a fost reusita, el devenind un jucator important pentru Juventus.

Mijlocasul imprumutat de la Schalke, cu optiune de transfer definitiv, a bifat 23 de aparitii in sezonul actual, a marcat de 4 ori si a reusit si 4 pase de gol.