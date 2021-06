Vila Camilei Giorgi din Florenta a fost sparta de o banda de hoti in timp ce numarul 80 WTA dormea, alaturi de parinti: paguba totala suferita de Giorgi 

Vila Camilei Giorgi din Florenta a fost sparta de hoti in timp ce jucatoarea din Italia dormea, alaturi de familie.

Una dintre cele mai sexy jucatoare de tenis din intreaga lume, Camila Giorgi din Italia (29 de ani, 80 WTA) a fost jefuita. Casa ei de la Florenta a fost tinta hotilor, care conform politiei italiene si-au insusit doua ceasuri Rolex si un inel cu diamante, informeaza Sky Italia, conform Tenisite. Paguba totala a Camilei Giorgi este estimata la 80,000 de euro.

In lipsa camerelor de supraveghere video si a unui sistem de alarma protector, purtatorul de cuvant al politiei a fost nevoit sa constate ca hotii au intrat pe fereastra in timp ce atat Camila Giorgi impreuna cu familia sa - parintii si fratele - dormeau in acea casa.

De-a lungul celor 15 ani ai carierei sale de jucatoare profesionista de tenis, Camila Giorgi a acumulat suma de $4,230,590 in urma rezultatelor obtinute din tenis, dar sportiva din Italia are o afacere de imbracaminte intitulata Giomila, cu sediul la Florenta.

Cea mai inalta pozitie ocupata de Giorgi in ierarhia WTA ramane locul 26. In palmaresul Camilei Giorgi se regasesc 2 titluri WTA, obtinute la 's-Hertogenbosch in 2015, respectiv la Linz, in 2018.